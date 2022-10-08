剧情有惊人进展！《Blind》陪审团成员们渐渐连结希望育幼院，我们看到的「凶『手』」是凶手吗（EP.7）

太刺激了吧！！怎么感觉可以跟隔壁棚《争锋相对》相互对照？

《Blind》（BLIND局中人）昨晚（7日）播出的最新第7集，剧情有惊人进展，但不晓得是否又是编剧与导演故弄玄虚……

（以下涉及剧透）



开头前言先揭晓姜专务和希望育幼院的关系，原来他是育幼院合作之食品企业业务员，会将马铃薯、地瓜粗糙的伪装成牛肉送进育幼院，再从中牟利，13号允宰都看在眼里。



包括姜专务，受重伤的崔顺吉、亡故的廉惠珍，以及曹恩枝都和希望育幼院有关联，不是育幼院相关人员就是其子女。此集还确定安泰昊是当年的7号「抓耙子」，也透露巫堂权京子可能是当年见死不救的路人，剩裴制作人、郑工程师以及李主厨的身分不明。



最恐怖的惊人进展在於，对曹恩枝告诫「不要相信成俊，也不要相信我」的柳成勋，发现了崔顺吉遇害的录音档里存在第三人的脚步声，却他未告知柳成俊及曹恩枝，独自跑到崔顺吉病房询问。柳成勋声称崔顺吉喊出了「13号」，但崔顺吉却在盯著柳成勋的脸不久后，惊吓过度身亡。



当姜专务及其女儿惨遭毒手后，柳成勋却在自家洗手台洗著染血的手……这是他自己先前被刺伤而留下的血吗？还是姜专务女儿的血？柳成勋的表情慌忙，转瞬愤怒。



今晚播出的第8集预告，安泰昊命在旦夕，柳成俊回到希望育幼院，对著闪过的记忆感到陌生。



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