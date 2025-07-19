任时完实现承诺演出《青龙奖》开场舞台！「得奖感言请慎重发表」带大家看见转战演员的Kpop偶像们！

昨日晚间进行的《第四届青龙系列大奖》颁奖典礼，由上一届青龙系列大奖的最佳男主角得奖者《少年时代》的任时完担任开场演出，一开始他演唱著他去年得奖作品中的OST歌曲，不过后段则结合了《鱿鱼游戏》的元素以及全场互动，相当精采。

演员任时完曾在去年《第三届青龙系列大奖》中以《少年时代》获得最佳男主角的大奖，而当时他发表感言时表示，如果给他机会，他非常乐意担任舞台演出，随时都可以。表达了自己对於祝贺舞台的演出意愿，因此在昨日《第四届青龙系列大奖》颁奖典礼一开场，任时完也兑现了自己的承诺。



任时完一登场先是在舞台上深情演唱这首「Take Me Home」，接著他便走下台与现场明星们互动，分别找上了秋成勋以及朴秉恩，送上卡片给他们两位，接著更递出多个面包给谐星李秀智，没想到当他转身看见李秉宪，演唱到一半突然大叫一声「吓我一跳！」让前辈李秉宪满头问号。



此时现场响起了警报声，更出现许多穿著桃红色衣服的人员把任时完团团围住，还出现《鱿鱼游戏》的广播声大喊著「333号」，任时完脱下西装，没想到里面搭配的是全身绿色的333号服装！回到舞台上之后，任时完先是背对著观众，而舞台上开始播出的是U-KISS的「만만하니」，而舞台下的李浚荣看到以前的自己，也笑了出来。



接下来舞台上也出现另一首歌曲，原来是早期徐玄振曾经为女团M.I.L.K成员所演唱的歌曲，让她在舞台下有些害羞。下一首歌曲则是大家都熟悉的少女时代「说出你的心愿」，当天担任主持人MC的润娥也随著歌曲跳了起来，大方重现影片中的舞蹈动作。最后就轮到了ZE：A帝国之子的歌曲，任时完也正式开启了舞台表演，舞蹈实力不减当年，获得全场如雷掌声。



这段演出也让所有观众们留意到，许多大家所喜爱的演员们，也曾经是Kpop偶像中的一员，带来精采舞台。大家以为节目告一段落，正为任时完的精采演出鼓掌时，却又听见广播声音「最后的游戏正要开始」，还要完成舞蹈任务！舞台上播出了珍贵的李秉宪大跳机械舞的影片，让舞台下的李秉宪也捂脸笑了出来，任时完更是大呼做不到请前辈救场。最后任时完仍以「333号淘汰」收场，并举起已经准备好的标语写著「得奖感言请慎重发表」。



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