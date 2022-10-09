「新歌如没得排行榜第一，节目就要收起来？」Crush出演网路节目综艺魂爆发！

通常不都是歌手本人自己立下排行榜公约吗？在网路综艺《土耳其冰淇淋》里，主持人李龙真却代替Crush立下了公约！

李龙真说：「如果Crush的歌没有在音乐排行榜第一名的话，我们就把节目收起来！」所以为了维持节目的播出，大家要帮忙多多收听Crush的新单曲〈Rush Hour〉喔！（绝对不是因为主持人不想继续做了喔XD）



节目上Crush也不藏私的公开了几个他的人体奥秘。

李龙真看著Crush的鼻子说，怎么觉得他的鼻子好像比以前更大了，Crush认真的坦承：「虽然听起来很奇怪，但我的鼻子大概到下午5点会开始变小，如果有人知道原因的话麻烦请告诉我！」



另外，主持人还向Crush确认他录音的时候是不是有打嗝的习惯，甚至还有一说，可能就是因为打嗝的关系所以Crush的歌里都有一种怪味。Crush澄清，打嗝不是他的习惯，这是他没办法控制的自然生理现象。



为了避免尴尬，李龙真提供了一个方法，就是问在场的人：「想不想听个有趣的声音呢？」然后趁著鬼吼鬼叫的时候，一并把嗝给排出去。虽然听起来很莫名其妙，Crush还是很给面子的说他会试试看这个方法XD



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