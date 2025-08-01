李政宰&林智妍&金智勋&徐智慧联合主演！《讨厌的爱情》剧本围读照公开，上演落拓演员与记者的欢喜冤家记

演员李政宰、林智妍、金智勋与徐智慧将在全新电视剧《讨厌的爱情》中展现令人又爱又恨的魅力转变，带来愉快又令人心动的观剧体验。

tvN全新月火剧《讨厌的爱情》预计於2025年下半年播出，讲述一位失去初心的国民演员与一位失去职位的菁英记者，克服各自的偏见并成长的双向疗愈故事。 在每天都有各种事件不断上演的娱乐圈中，顶级明星与娱乐记者之间的「冤家资讯」将带来前所未有的笑料、共鸣与悸动。

本剧由因 Netflix《鱿鱼游戏》而享有全球高人气的李政宰，与凭《黑暗荣耀》《玉氏夫人传》等作品深受喜爱的林智妍主演，《好搭档》《无法抗拒的他》导演金佳蓝与《车贞淑医生》编剧郑曞朗强强联手，备受期待。



1日公开的剧本阅读现场，除了李政宰与林智妍，还有金智勋、徐智慧、崔贵华、全晟佑、金宰澈、罗映姬、全秀景、金贤镇、陈浩恩、金范来、赵熙奉，以及特别出演的吴涟序等演员齐聚一堂，现场洋溢著愉快能量，进一步激发观众的期待。

李政宰饰演梦想成为爱情剧大师、实际上专门演刑警的国民演员「林贤俊」，时隔6年回归小萤幕，以机智又娴熟的喜剧演技立体展现出角色的转变过程，令在场所有人惊叹不已。



林智妍饰演曾获最年轻记者奖、后来因卷入重大弊案被调至娱乐部的记者「魏贞淑」，跌跌撞撞的适应带来不少笑料，与李政宰之间的欢闹互动和关系变化展现出超越期待的化学反应。



金志勋饰演曾为棒球选手、现为体育杂志社长的「李在亨」，虽对所有人都亲切，但唯独对魏贞淑展现直球爱意。 他细腻拿捏节奏，成功放大了李在亨的浪漫魅力。



徐智慧则摇身一变为体育杂志史上最年轻的娱乐部部长「尹华英」，拥有唯一能将魏贞淑压制住的超强辩才，同时也是李在亨的前任，展现出冷静中带有温柔的卡里斯马魅力。



此外，增添喜剧张力的抢镜配角群也令人期待。 崔贵华饰演林贤俊出道以来一直陪伴左右的经纪人「黄代表」，展现满满兄弟情。 全晟佑则饰演让林贤俊成为国民演员的《善良刑警姜弼久》系列编剧「朴炳基」，带来出其不意的笑料。 金宰澈饰演李在亨同父异母的哥哥「李大浩」，是一位为钱无所不用其极的娱乐产业商人，也将为剧情增添张力。 特别出演的吴涟序则饰演林贤俊过去的关系人、国际明星「权世娜」，与剧中角色间可能产生的复杂纠葛令人期待。



罗映姬饰演林贤俊的母亲、70年代性感女星「成爱淑」; 全秀景饰演李在亨的亲生母亲，带有财阀背景的现役演员「吴美兰」。 金贤镇饰演林贤俊的弟弟、怀抱演员梦的医学生「任善宇」; 陈浩恩则饰演魏贞淑的年幼弟弟、演员志愿生「魏洪信」，两人将以亲昵氛围增添剧情活力。 金范来饰演体育杂志内部只做有利之事的「洪局长」，赵熙奉饰演《善良刑警姜弼久》制作公司的「孙代表」，也将展现鲜明存在感。



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