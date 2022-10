釦子裡藏著透視襯衫！任時完典禮裝扮讓粉絲好害羞，不知道該看哪裡！釜山電影節摘下最佳男配～

大家眼睛飄去哪~

近期以精湛演技在演藝圈站穩腳步的任時完,一直透過高品質作品展現演技才華。以偶像團體ZE:A帝國之子成員出道,之後就邁入戲劇圈,目前已累積不少作品,包括《擁抱太陽的月亮》、《正義辯護人》、《未生》等等,部部精采可期。之前參與電影《緊急迫降》,和宋康昊、全道嬿、李秉憲等共同演出,卡司陣容堅強,在同部作品一同飆戲,讓觀眾看得超過癮。還因為恐怖演技太嚇人,讓經紀公司發布聲明,表示任時完不是劇裡那樣恐怖的形象,請觀眾不要留下壞印象!



最近釜日電影節頒獎,任時完憑《緊急迫降》獲得最佳男配角獎,電影裡角色間的牽扯、劇情的細節及反應的社會議題,透過富含情緒的演技帶出背後的真相。除了任時完的演技,他的禮服也成為眾人焦點。當天任時完以透視襯衫華麗現身,若隱若現的感覺讓粉絲超害羞!外面加件黑色西裝外套,在出席典禮時也不顯失態。



在典禮上任時完還和秀英、合照,先前曾和秀英共演《奔向愛情》,如今在典禮上相遇了!



From sooyoungchoi: 세상은 호락호락하지 않다 괜찮다 나도 호락호락 하지 않으니깐 #부일영화상 오빠 인스타하는법 알려드릴게요 @/namgildaero 비상선언꼭볼게 @/yim_siwang #비상선언 https://t.co/IuEXozoxI9 pic.twitter.com/Prs0HwL5iv

潤娥也在IG動態放上和時完的合影~



From Yoona’s Instagram story



Caption:

It’s been a while Won & San @ yim_siwanghttps://t.co/O6e4W5KCdR#임시완 #yimsiwan #imsiwan pic.twitter.com/tmOlaCBkws