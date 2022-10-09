釦子裡藏著透視襯衫！任時完典禮裝扮讓粉絲好害羞，不知道該看哪裡！釜山電影節摘下最佳男配～

釦子裡藏著透視襯衫！任時完典禮裝扮讓粉絲好害羞，不知道該看哪裡！釜山電影節摘下最佳男配～

明星   2022年10月9日   星期日08:30   Lorrie  

（封面圖源：TVdaily、Facebook@MBC drama）

大家眼睛飄去哪～

近期以精湛演技在演藝圈站穩腳步的任時完，一直透過高品質作品展現演技才華。以偶像團體ZE:A帝國之子成員出道，之後就邁入戲劇圈，目前已累積不少作品，包括《擁抱太陽的月亮》、《正義辯護人》、《未生》等等，部部精采可期。之前參與電影《緊急迫降》，和宋康昊、全道嬿、李秉憲等共同演出，卡司陣容堅強，在同部作品一同飆戲，讓觀眾看得超過癮。還因為恐怖演技太嚇人，讓經紀公司發布聲明，表示任時完不是劇裡那樣恐怖的形象，請觀眾不要留下壞印象！

最近釜日電影節頒獎，任時完憑《緊急迫降》獲得最佳男配角獎，電影裡角色間的牽扯、劇情的細節及反應的社會議題，透過富含情緒的演技帶出背後的真相。除了任時完的演技，他的禮服也成為眾人焦點。當天任時完以透視襯衫華麗現身，若隱若現的感覺讓粉絲超害羞！外面加件黑色西裝外套，在出席典禮時也不顯失態。

在典禮上任時完還和秀英、合照，先前曾和秀英共演《奔向愛情》，如今在典禮上相遇了！

潤娥也在IG動態放上和時完的合影～

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