釦子裡藏著透視襯衫！任時完典禮裝扮讓粉絲好害羞，不知道該看哪裡！釜山電影節摘下最佳男配～

大家眼睛飄去哪～

近期以精湛演技在演藝圈站穩腳步的任時完，一直透過高品質作品展現演技才華。以偶像團體ZE:A帝國之子成員出道，之後就邁入戲劇圈，目前已累積不少作品，包括《擁抱太陽的月亮》、《正義辯護人》、《未生》等等，部部精采可期。之前參與電影《緊急迫降》，和宋康昊、全道嬿、李秉憲等共同演出，卡司陣容堅強，在同部作品一同飆戲，讓觀眾看得超過癮。還因為恐怖演技太嚇人，讓經紀公司發布聲明，表示任時完不是劇裡那樣恐怖的形象，請觀眾不要留下壞印象！



最近釜日電影節頒獎，任時完憑《緊急迫降》獲得最佳男配角獎，電影裡角色間的牽扯、劇情的細節及反應的社會議題，透過富含情緒的演技帶出背後的真相。除了任時完的演技，他的禮服也成為眾人焦點。當天任時完以透視襯衫華麗現身，若隱若現的感覺讓粉絲超害羞！外面加件黑色西裝外套，在出席典禮時也不顯失態。



在典禮上任時完還和秀英、合照，先前曾和秀英共演《奔向愛情》，如今在典禮上相遇了！



From sooyoungchoi:



세상은 호락호락하지 않다 괜찮다 나도 호락호락 하지 않으니깐#부일영화상



오빠 인스타하는법 알려드릴게요 @/namgildaero



비상선언꼭볼게 @/yim_siwang #비상선언 https://t.co/IuEXozoxI9 pic.twitter.com/Prs0HwL5iv — for Sooyoung Choi: (@sooyoungnews) October 6, 2022

潤娥也在IG動態放上和時完的合影～



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