好感度冲到最满！BTS RM的人品让机场工作人员变ARMY、小孩也爱「南俊尼叔叔」：果然是养大柾国的善良哥哥♥

人品好的艺人一定会加分！我也要南俊尼叔叔～（被揍飞

最近一则机场工作人员的文章让大家发现BTS的真实人品。她表示在机场遇见BTS乘机，队长RM走在最前头，一看到他就觉得RM比例真的很完美，衣著简单舒服又有时尚感，散发著巨星光环，那一刻起就变成粉丝。而让人最尊敬的一点，是他真的很有礼貌，这让该员工感到印象深刻，让她马上入坑变成死忠ARMY。看看RM的机场穿搭，真的迷死人了！



虽然已是顶流艺人，但RM的礼貌及绅仕举动仍常被提及夸奖，留下不少好风评。前几个月出现在机场时被大批人马包围，因为是私人行程未对外公开，公司也没有安排太多保镳，即使被团团围住不好行走，RM还是一一回答记者问题，并向粉丝露出笑眼打招呼，用等车空档时间使出撒娇攻击，让大家都开心的笑了。可以看到粉丝与他距离很近，但他还是和粉丝互动良好，最后不忘挥手说再见。



除了粉丝之外，RM和小孩的互动也十分可爱，是真心喜欢孩子的人～之前在IG上po出小孩送给他的生日礼物，亲昵的称呼他'南俊尼叔叔'，还送上可以带走烦恼的三角饭团，好多小孩都很喜欢RM呢！

「南俊尼叔叔：祝贺你生日快乐！希望叔叔常常开心，三角饭团可以带走所有叔叔的烦恼与担忧，现在起只有好事会发生喔。」



来看威廉和本特利表达对RM的爱意，最希望他来上节目～



努力献唱了《Dynamite》XD可爱到好想抱抱他呀！RM快去！



确认RM已收服世界。



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