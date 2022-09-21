下半年到明年的新剧也超多！宋仲基&朴叙俊&丁海寅陆续回归，16部待播剧你最期待哪一部？

接下来半年会有好多位「信看演」和口碑编剧导演重磅回归，感觉完全不会有时间剧荒啦XD

1.《月水金火木土》朴敏英&高庚杓&金宰永

今晚就开播啦！女主角同时进行两个假结婚生活，究竟哪一个会假戏真做呢？



2.《千元律师》南宫珉&金智恩

南宫珉变身「仅收取一千韩元律师费的法律英雄」、帮没有背景的人跟财团公司打官司，本周末（9月23日）Disney+即将上线！



3.《人生胜利组》陆星材&李钟元&郑彩娟&妍雨

穷小子用神秘金汤匙与富二代同学对调父母，截然不同的家庭出身，真的是人生命运的决定因素吗？ 本周末（9月23日）Disney+上架。



4.《真剑胜负》都敬秀&李世熙&河俊

看似吊儿郎当、爱耍小聪明的检察官陈正，与富人及权力所形成的恶势力展开对决，打击社会的不正腐败之风，10月5日开播。



5.《雨伞》金惠秀&金海淑&崔元英&姜澯熙

中殿娘娘为王子们的教育操碎了心碎，贵为一国之母，却也是整个宫中脚步最快的人，10月15日开播。



6.《还魂》第2季，李宰旭&高允贞&黄旼炫&申承浩

第1季的结局让人意难平！第二季《还魂：光与影》女主角换成高允贞、预告片和演员表里均没有无德（庭沼珉），张煜则霸气黑化回归，究竟第一季埋下的诸多谜团和伏笔会如何解开？ 超期待12月开播！



7.《财阀家的小儿子》宋仲基&申铉彬&李圣旻&赵汉哲

男主角为财阀家忠诚工作10年却惨遭诬陷杀害，重生后竟成为财阀家的小儿子，誓要将整个财阀家族占为己有、为上辈子的自己报仇！预计11月开播~



8.《消防局旁的警察局》金来沅&孙浩俊&孔升妍

讲述消防局与警察局共同打击犯罪以及应对灾难的故事，11月11日开播。



9.《Cheer Up》裴仁爀、韩智贤、李恩泉

以大学啦啦队社团为背景的青春浪漫爱情喜剧，《The Penthouse》「恶女朱锡京」韩智贤饰演开朗活泼的大学新生，10月3日开播。



10.《Trolley》金贤珠&朴喜洵&金武烈&郑秀彬

国会议员老婆隐藏过往、低调安静地生活，随著她的秘密公诸於世，这对夫妻即将面对艰难的处境及两难的选择，是一部神秘又左右为难的爱情电视剧。 12月开播。



11.《浪漫医生金师傅》第3季，韩石圭&安孝燮&李圣经&金柱宪

原班人马回归！预计年底开机、2023年上半年与观众见面。



12.《走进你的时间里》（韩版《想见你》），安孝燮&全汝彬&姜勋

安孝燮真的作品不断XD这部剧今年3月开拍，目前看来还没杀青，预计明年3月播出。



13.《Sweet Home》第2、3季，宋江&李阵郁&李是英&高旻示&朴圭瑛等

Netflix近日宣布同时制作第2及第3季，卡司阵容里唯缺李到晛，让人十分揪心。



14.《D.P：逃兵追缉令》第2季，丁海寅&具教焕&金成均&孙锡久&池珍熙&金智贤

今年6月已经开机，预计明年就能看到啦。



15.《The Glory》宋慧乔&李到晛&林智妍

擅长浪漫爱情剧的编剧金恩淑首次走复仇剧路线，宋慧乔饰演校园暴力受害者，蛰伏准备几十年、成为加害者小孩的班主任后，一步步展开邪恶的复仇计划。 一共分2季制作、每季8集，明年开播。



16.《京城生物》朴叙俊&韩韶禧&魏河俊

以1945年黑暗时代为背景，原本八竿子打不著的富豪情报通和生存高手，合作对抗因为贪欲而诞生的惊悚怪物，明年开播。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻