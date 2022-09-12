[分集剧情]《黑话律师》最令人意外的角色是他〜李钟硕受Big Mouse钦点完成其复仇计画！（EP13）

[有雷]集集精彩的《黑话律师》即将步入大结局，令人猜测许久的Big Mouse与其成员也一一浮出台面。虽然出狱后想摆脱一切回归正常生活，李钟硕的能力却大受Big Mouse认可而委以重任，他愿意继续深入调查揭开NR特权集团的真相吗？

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《黑话律师》回归律师本业，打算帮Big Mouse本尊鲁朴房长辩护的朴昌浩（李钟硕饰），才走下楼却发生大爆炸，房长也因此丧生。错愕之余朴昌浩夜间再度回到事故现场寻找线索，却巧遇好久不见的杰利（郭东延饰）。杰利仍然对朴昌浩毕恭毕敬，并表示会确保朴昌浩的家人安全，说自己刚加入组织，并非老大口中那位要求「必须让朴昌浩活著」的人。



昌浩来到Big Mouse的告别式，现场却播放了房长预先录好的遗言影片，表示组织需要一个新的领导方式，他肯定朴昌浩的能力在他之上，希望组织日后能够追随朴昌浩。正当朴昌浩惊讶的同时，录下这段影片的人走入会场，竟是在昌浩入狱期间，在岳父与薇瑚（润娥饰）身边一直帮忙的好友律师顺泰，原来他是组织中的第二大巨头，第三大势力则是前典狱长朴允甲，无法认同老大想传位给朴昌浩。



昌浩思考许久，也与薇瑚讨论后，终於决定成为Big Mouse领导人，但必须有所作为让组织所有人都服气。薇瑚则是坚持继续调查论文与徐才龙死亡的始末，发现NR特权阶层最值得怀疑的就是第一代的姜会长，他所营运的NK化学应是最值得怀疑的，让九川市的癌症罹患率比其他地区高出20倍之多。薇瑚推测九川医院中的秘密研究所应该也与其相关，不过在薇瑚搜证之前，玄院长（玉子妍饰）已自行拆除了秘密研究所。



朴昌浩为了能接近NK化学姜会长老人家而大动作召开记者会，宣布自己即将参选九川市长，原本的市长崔道河（金柱宪饰）则是已表态想要参选国会议员。朴昌浩联合了在老人家面前正处於下风的孔之勋（杨庆元饰），透过孔之勋的引荐而与姜会长见面，争取其支持朴昌浩成为下一届九川市长。



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