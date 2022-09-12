在韩上映5日连续冠军！《机密同盟2》在台上映首周票房已破600万！润娥：「期待第三集的铁零示爱〜」

动作喜剧娱乐电影《机密同盟2》精采程度更甚第一集，果然票房也开出红盘，在韩国自9月7日上映以来连续五日蝉联冠军，票房也已经突破累积观影人次300万人，已达本作品的损益平衡点，也超越《机密同盟》第一集上映时的首周票房115万观影人次，甚至超出一倍之多！

在9月7日韩国上映的《机密同盟2》票房亮眼，首周票房突破300万人次的成绩，除了是第一集的两倍多外，也超越了之前暑假上映的大片《捍卫战士2》以及《韩山岛海战》的首周票房，观众好评不断也给予相当高的评分，台湾观众亦是如此，上映以来票房已冲破600万元台币。《机密同盟2》从第一集的南北韩合作，升级为加入美国FBI的三方合作，加入另一大帅哥丹尼尔海尼，与柳海真及玄彬三人的对话更加有趣，令观众笑声不断。而在近身打斗、枪战以及市区飞车追逐的戏码，也让观众们给予高度赞赏。



《机密同盟》其实是润娥首度挑战大萤幕的作品，时隔五年再度以续集向大家问候，令她相当荣幸。尤其本次润娥戏份增加不少，观众们对於她的演技也大大称赞她有所进步。润娥则是表示，以敏英的个性来演出其实对她来说并不难，剧中的敏英看似见一个爱一个，但她看到帅哥的表现其实是非常理所当然的啊！因此润娥觉得并不算太难诠释。也表示能够与原班人马再度饰演一家人，觉得相当有意义。



虽然润娥在剧中的角色在搜查上只占了一小部分，但对於整部作品来说却是不可缺少的重要人物。观众们相当关注敏英与铁零的感情线是否能够发展，而新登场的杰克却也不停放电，让铁零嫉妒心爆发，也展现出更多情感更加人性化，让观众们看起来更有魅力。对於已是人夫的玄彬，润娥笑说片中不是演出夫妻所以没有负担，而且是敏英一人一直爱著铁零。观众们也纷纷敲碗第三集，润娥自然也很开心，还说如果有第三集的话当然希望继续演出，而且她也希望铁零与敏英的关系能够有所发展，有更进一步的改变！





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