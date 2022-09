阿米们注意啦！《BTS Permission to Dance in LA》演唱会现正热播中，在家就有高品质视听享受！

BTS防弹少年团去年11月27日至28日、12月1日至2日在 LA 的 SoFi Stadium 举行《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA》演唱会。

四天的演出中,共吸引20万名观众到场,创下音乐市场9年来最高纪录。此次的演唱会也是他们时隔2年再次举行的线下演出,给粉丝们带来比任何时候都更大的感动。



这次 LA 的演出是成员们时隔许久和粉丝们见面,因此只安排7个人完整体的舞台,歌曲由成员们亲自挑选,他们还亲自参与舞台企划!演唱会以华丽布景、强烈表演的〈ON〉开场(这也是他们首次在粉丝面前表演这首歌ㅠㅠㅠㅠ),之后接连演唱〈FIRE〉、〈DOPE〉、〈DNA〉、〈Black Swan〉、〈Blood Sweat & Tears〉、〈Life Goes On〉、〈Dynamite〉、〈IDOL〉、〈Butter〉、〈Permission to Dance〉等歌曲。当然...还有BTS防弹少年团演唱会不可少的和粉丝们玩「阿米棒波浪海」,这幕真的好美~!



现在不用抽票,不用出国,在家就看得到了!Disney+ 已於Disney+ Day 独家上线BTS Permission to Dance in LA演唱会,让你在家就可以享受画质好、音质好的演唱会!此外,Disney+ 还有 V 和好友们一起出演的《IN THE SOOP:友情旅行》,明年还会推出BTS防弹少年团的原创纪录片。



而BTS防弹少年团今年6月宣布开启第二篇章,j-hope 发行首张SOLO专辑《Jack In The Box》,接著还有成员们亲自参与制作的个人画报。他们也成为「2030年釜山世界博览会」的宣传大使,将在10月於釜山举行《BTS Yet to Come in Busan》免费演唱会。



Disney+ Day惊喜推出《BTS 防弹少年团:PERMISSION TO DANCE ON STAGE - 洛杉矶》演唱会实录预告片,现正热播中



9/8是一年一度的 Disney+ Day,除了献上BTS独家内容这份大礼之外,同时也准备了更多样的内容及期限尝鲜订阅优惠方案,新会员和所有符合资格的回购会员将可以优惠价格NT$60/月,尽情观看Disney+ 上的影视内容像是《雷神索尔:爱与雷霆》、《木偶奇遇记》、《律师女浩克》、《韩星地带:逃脱任务》、《黑话律师》…等,还有更多一系列精彩节目都在9/8全球同步首播!



