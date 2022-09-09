出道前我以为的女团：少女时代VS出道后我所在的女团：不良少女风！ITZY彩领软萌外貌下的爆笑综艺感XD

我心里所想的女团VS我所在的女团，就是理想和现实的差距！

女团ITZY前不久携迷你5辑《CHECKMATE》回归，主打曲《SNEAKERS》反响不错，尤其是主舞彩领凭藉全新的妆容和实力火爆了一把，人气逆袭，让更多的歌迷认识到了她。 自信大提升的彩领也在近期参加了不少综艺节目，大展幽默口才。 日前她做客了MBC《Radio Star》，称：「从小的梦想就是女团，我心目中的女团形象就是少女时代前辈那种，可是我们ITZY因为风格原因经常要摆出一些搞怪的表情，我其实特别不擅长，到现在为止都在自我争斗，非常努力地在迎合'不良少女'风格」。





因为ITZT的团队风格，彩领也经常被误会，其中一条就是被误认为运动神经发达，而事实则是之前参加《偶像运动大会》基本在预赛时就会被淘汰，她本人是个「体力渣」。 彩领爆料每次演出完之后，所有成员都体力严重下降，回到后台根本没力气说话，即使面对面也用KAKAO TALK交流。 聊天时，彩领还用手比划，配上丰富的面部表情，逗得全场哈哈大笑。



彩领的超强综艺感在不久之前的Rapper李泳知的《虽然没准备什么菜》里也发挥过，相关节目荣登播放量节目第一，全程搞笑。 她自爆有过暴饮暴食的经历，一次吃了3盒Pringles薯片，气得李泳知跪在地上表示：「我希望自己一次只吃3盒，我觉得有点伤心，李彩领所说的'真的吃很多'竟然是我一餐的食量。 」完全无法和彩领产生共鸣。



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