《泪之女王》今晚EP.15抢先看：金秀贤出狱、金智媛变成跟踪狂！！低头猛写小本本～

看来今晚EP.15的主要内容是，重新感受恋爱滋味的海仁（金智媛 饰），帮贤佑（金秀贤 饰）在维基百科上建档，持续更新最新动态～。XD

tvN 热门韩剧《泪之女王》公开了今晚EP.15的第二部抢先看影片，金秀贤出狱令观众们安心、金智媛变成跟踪狂的面貌也特别可爱！

▼EP.15抢先看影片：



罗秘书（尹普美 饰）：「说实话，现在社长你更像跟踪狂。」

海仁：「我哪有...」

罗秘书：「（贤佑）出来了！」



贤佑的哥哥姊姊关心著从监狱出来的贤佑，三人紧紧相拥～头靠著头安慰彼此～

海仁：「什么啊，一家人明明很友爱。」



接著海仁取出小本本，记下了「和睦的家族关系」以及「不喜欢吃豆腐」，海仁：「他讨厌豆腐吗？为什么呢？明明就很好吃。」陷入了自己沉思的小世界。



之后指使著罗秘书赶紧跟车，真正变成了贤佑的跟踪狂啦！XD

▼今晚最新剧照：两人能否顺利复合？一起迎来 Happy Ending？《泪之女王》将在晚间21:10(KST)播出。



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