魔力转圈圈！张员瑛、泫雅小蛮腰扭起来，是看一眼就会沦陷的程度

最近谁还没有看过IVE张员瑛的转圈圈？

最近中国的抖音上张员瑛转圈的影片人气火爆，播放量在5000万之上。只见演唱会时，她在舞台上伴随著音乐自如地走位，顺便扭胯转圈，每一个动作都显得流畅而自然，彷佛有魔力般吸引眼球，不少网友都说「直接转进了我的心里。」於此同时中国网友们也积极掀起了模仿热潮，男女老少都尝试转一转，连不少明星都乐在其中。

后期张员瑛还亲自发布了转圈影片，果然本尊现身，观赏度玩爆所有模仿者。

其实在张员瑛之前，也有一位爱豆靠著转圈圈红出了圈，她就是被称作「韩国性感小野马」的泫雅。 当时和粉丝们打完招呼的她，抬起双手扭跨转胸地走向汽车，成就了她最经典、最出名的一个「饭拍」镜头。 粉色抹胸上衣搭配白色长裤，脚踩金色凉鞋，哪怕是放在现在，这身LOOK都显得很时髦，随便扭一扭直接让很多人垂直入坑！！！

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