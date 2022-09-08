【分集剧情】《说出你的愿望》俊京以家人之名疯狂纠缠侨莱，妍珠大病一场后终於开悟！（ep.9）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第9集里俊京对侨莱纠缠不断的原因终於揭晓，张先生也实现了真正的愿望。

*以下内容包含《说出你的愿望》第9集关键剧情！



吴女士的婚礼

患癌的张先生一直觉得没能让深爱的妻子幸福，先是想赶快赴死让妻子解脱，后来又拜托姜队长帮妻子找新的老伴。 终於到了吴女士婚礼这天，张先生忍著难过出席、想亲眼见证妻子幸福的时刻，没想到婚礼主角竟是吴女士和他本人。 原来姜班长早就看出张先生的不舍，认为他真正的愿望其实是：为妻子补办一场幸福的婚礼。



俊京和侨莱的故事

俊京在孤儿院时曾有被富人家领养的机会，但侨莱阻止了她，说要和她做家人。 俊京对侨莱的依赖逐渐越线，不仅想做兄妹还想做夫妻，用情绪勒索把侨莱紧紧锁在身边。 侨莱担心自己黑暗的生活会玷污妍珠，只好主动和妍珠拉开距离，但在俊京身边的生活让他再也难以忍受。



妍珠的心之所向

妍珠刚和侨莱定情就「被甩」，难过得大病一场。 从姜班长那里得知侨莱和俊京的关系后，妍珠醒悟到侨莱正在等待她伸出援手。 妍珠前往侨莱和俊京的住处，教训心理扭曲的俊京后邀请她来医院治疗。 但俊京无法接受失去侨莱，从屋顶一跃而下。



下集预告里，妍珠似乎在照顾一位非常危险的患者，侨莱感谢妍珠对他伸出援手，随后和锡俊见面，表示不会再逃跑。《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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