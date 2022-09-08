阿米們注意啦！《BTS Permission to Dance in LA》演唱會現正熱播中，在家就有高品質視聽享受！

BTS防彈少年團去年11月27日至28日、12月1日至2日在 LA 的 SoFi Stadium 舉行《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA》演唱會。

四天的演出中，共吸引20萬名觀眾到場，創下音樂市場9年來最高紀錄。此次的演唱會也是他們時隔2年再次舉行的線下演出，給粉絲們帶來比任何時候都更大的感動。



這次 LA 的演出是成員們時隔許久和粉絲們見面，因此只安排7個人完整體的舞台，歌曲由成員們親自挑選，他們還親自參與舞台企劃！演唱會以華麗佈景、強烈表演的〈ON〉開場（這也是他們首次在粉絲面前表演這首歌ㅠㅠㅠㅠ），之後接連演唱〈FIRE〉、〈DOPE〉、〈DNA〉、〈Black Swan〉、〈Blood Sweat & Tears〉、〈Life Goes On〉、〈Dynamite〉、〈IDOL〉、〈Butter〉、〈Permission to Dance〉等歌曲。當然...還有BTS防彈少年團演唱會不可少的和粉絲們玩「阿米棒波浪海」，這幕真的好美～！



現在不用抽票，不用出國，在家就看得到了！Disney+ 已於Disney+ Day 獨家上線BTS Permission to Dance in LA演唱會，讓你在家就可以享受畫質好、音質好的演唱會！此外，Disney+ 還有 V 和好友們一起出演的《IN THE SOOP：友情旅行》，明年還會推出BTS防彈少年團的原創紀錄片。



而BTS防彈少年團今年6月宣布開啟第二篇章，j-hope 發行首張SOLO專輯《Jack In The Box》，接著還有成員們親自參與製作的個人畫報。他們也成為「2030年釜山世界博覽會」的宣傳大使，將在10月於釜山舉行《BTS Yet to Come in Busan》免費演唱會。



Disney+ Day驚喜推出《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE - 洛杉磯》演唱會實錄預告片，現正熱播中



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