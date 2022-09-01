V＆Jennie 同框照爆料者突然改变立场！「经过与重要人士的对话，决定克制上传相关内容」

泄漏 V 和 Jennie 情侣照的A某在8月31日通过 Telegram 表示：「过去的48小时发生很多事情，经过与重要人士的对话，决定克制上传 V 和 Jennie 的相关内容。」

接著，他说：「V 和 Jennie 的照片都没有修改或编辑，相关人士知道有更多的照片，还收到了这些照片。」



今年5月，随著济州岛旅行目击之谈登场而开始的 V 和 Jennie 恋爱传闻，上个月A某还公开两人在电梯里、在公寓走廊、在待机室里的情侣照。

对此，HYBE 和 YG 都保持沉默，A某30日也在 Telegram 的群组表示：「第一次看到照片之后就联系了两人，给 Jennie 发过多次讯息，但一次也没有得到回覆。如果认爲我做了不好的事，就让 YG 和 HYBE 来逮捕我吧，两家公司想要起诉我都不用花费一周的时间。之后的12小时内，不会公开任何东西。 之后的12小时内，我不会公开任何东西，但是从8月31日开始，每天都会上传一张照片。」



（延伸阅读：V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾尝试联系Jennie，但她不理我！粉丝有本事让YG和HYBE来抓我啊～）

仅过一天，A某就改变了立场，让网友们的好奇心越来越大，更有网友提出他突然变善良的理由：1.收钱了、2.突然认清现实，改过自新、3.YG 和 HYBE 找到人身讯息，找来了黑社会。随著A某改变立场，两人的恋爱传闻也暂时会平息。

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