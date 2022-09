V＆Jennie 同框照爆料者突然改变立场！「经过与重要人士的对话，决定克制上传相关内容」

泄漏 V 和 Jennie 情侣照的A某在8月31日通过 Telegram 表示:「过去的48小时发生很多事情,经过与重要人士的对话,决定克制上传 V 和 Jennie 的相关内容。」

接著,他说:「V 和 Jennie 的照片都没有修改或编辑,相关人士知道有更多的照片,还收到了这些照片。」



今年5月,随著济州岛旅行目击之谈登场而开始的 V 和 Jennie 恋爱传闻,上个月A某还公开两人在电梯里、在公寓走廊、在待机室里的情侣照。

Another unseen photo. Can’t find the originals and p sure that’s #taehyung house. #taennie #jennie #v #뷔 #제니 pic.twitter.com/8ok71B91EC