V＆Jennie 同框照爆料者突然改變立場！「經過與重要人士的對話，決定克制上傳相關內容」

洩漏 V 和 Jennie 情侶照的A某在8月31日通過 Telegram 表示：「過去的48小時發生很多事情，經過與重要人士的對話，決定克制上傳 V 和 Jennie 的相關內容。」

接著，他說：「V 和 Jennie 的照片都沒有修改或編輯，相關人士知道有更多的照片，還收到了這些照片。」



今年5月，隨著濟州島旅行目擊之談登場而開始的 V 和 Jennie 戀愛傳聞，上個月A某還公開兩人在電梯裡、在公寓走廊、在待機室裡的情侶照。

對此，HYBE 和 YG 都保持沉默，A某30日也在 Telegram 的群組表示：「第一次看到照片之後就聯繫了兩人，給 Jennie 發過多次訊息，但一次也沒有得到回覆。如果認爲我做了不好的事，就讓 YG 和 HYBE 來逮捕我吧，兩家公司想要起訴我都不用花費一周的時間。之後的12小時內，不會公開任何東西。 之後的12小時內，我不會公開任何東西，但是從8月31日開始，每天都會上傳一張照片。」



（延伸閱讀：V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾嘗試聯繫Jennie，但她不理我！粉絲有本事讓YG和HYBE來抓我啊～）

僅過一天，A某就改變了立場，讓網友們的好奇心越來越大，更有網友提出他突然變善良的理由：1.收錢了、2.突然認清現實，改過自新、3.YG 和 HYBE 找到人身訊息，找來了黑社會。隨著A某改變立場，兩人的戀愛傳聞也暫時會平息。

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