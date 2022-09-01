挑战非洲最高峰！尹恩惠、孙浩俊、Uie、Oh My Girl孝定展开新综艺节目《吉力马札罗》

《山友都市女人们》制作组竟要挑战非洲去啦～期待这组合！

今日有消息演员尹恩惠、孙浩俊与Uie，还有女团Oh My Girl的孝定（HyoJung）四人，将一同出演全新旅游型综艺节目《人生至少一次，吉力马札罗》。

根据《YNT》报导，《人生至少一次，吉力马札罗》如题所示要让出演艺人们登上非洲最高峰吉力马札罗山（Kilimanjaro，又译乞力马札罗山、克里曼加罗山），是登山综艺《山友都市女人们》的制作组推出的全新节目。

吉力马札罗山位於坦尚尼亚的东北部，海拔5895公尺有「非洲屋脊」之称，虽然曾被认为是七大洲各洲最高峰中最好爬的山，但因为易引发高山症的因素，登等成功机率仅30%。



Uie与效定平时都很喜爱登山，而尹恩惠虽然因为低血压的关系鲜少登山，不过最近在YouTube公开了登上佛岩山（佛岩山）的过程，《YNT》报导亦报导孙浩俊非常热爱登山，曾说过自己如果有空闲时间就想爬山。

▼孝定登冠岳山Vlog



▼尹恩惠登佛岩山Vlog



有趣的是，这四位出演者都有个共通点即「爱豆出身」，除了现役爱豆孝定外，尹恩惠出身一代女团Baby V.O.X，孙浩俊出身男团Tachyon，Uie则是二代女团After School，不晓得在单身之余，四位出演者会不会聊到爱豆生涯呢？



吉力马札罗山是连一般登山爱好者都不一定能挑战成功的山，尹恩惠、孙浩俊、Uie与孝定能否攻顶也许就是最大看点了，节目预计在9月中旬前往非洲拍摄，播出时间未定。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻