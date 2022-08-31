V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾嘗試聯繫Jennie，但她不理我！粉絲有本事讓YG和HYBE來抓我啊～

V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾嘗試聯繫Jennie，但她不理我！粉絲有本事讓YG和HYBE來抓我啊～

明星   2022年8月31日   星期三08:00   Tracy   4

（封面圖源：Twitter@bts_bighit、IG@jennierubyjane）

防彈少年團V和BLACKPINK Jennie的戀愛緋聞似乎還未結束。

已經連續爆出過3次同框照，被傳正在熱戀中的V和Jennie，無論是兩位當事人還是他們的經紀公司都以沉默應對，吵得全網沸沸揚揚。 而目前韓媒爆料連續爆出他們照片的是同一人A某。

據韓媒《Money Today》獨家報導稱，A某在Telegram上開通了群聊，並在其中發言稱：「給Jennie發過多次短訊，一次都會回復我。我第一次看到照片之後就立即聯絡了他們倆，他們就是大家所想的那兩位，那時我在Twitter上沒有帳號，總之我會證明一切的。」A某到底如何獲得了這些照片呢？他解釋：「Twitter帳號終止前的最後一條留言裡有非常大的提示，當然這個提示只有小部份人看得懂。」不過A某並未透露他為何要曝光這些照片。

有網友問A某是否擔心會被告，A某表示：「如果我做了會被逮捕的事情，就讓YG和HYBE來抓我啊，這兩家公司要想起訴我都不用花費一周的時間。」A某還透露被很多人要求公開照片，「很多粉絲強求我儘快公開照片，不過如果他們看到兩人Kiss或者擁抱的照片的話可能會想了斷自己。兩人的約會其實很普通，然而他們的粉絲群、惡意留言者以及外人之間，讓我有種看第三次大戰的感覺。」最後A某還強調自己只知道V和Jennie談戀愛，其他愛豆的私生活一概不知。

A某於8月23日在Twitter帳戶上公開了V和Jennie的待機室照片，25日又公開了兩人在V家樓梯間的合影，Twitter帳號被終止之後就開通了Telegram帳號，並在28日通過群聊公開了V和Jennie的電梯合影照。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • 看那人說的，很像是愛不到就毀掉你的那種耶！
    20分前
  • 這些人真的很無聊🙄
    8分前
  • 這種自稱知情爆料者的蹭熱度造謠者，真的不用被抓去關起來嗎？他目前公開的幾張照片全部確定是合成的唷~
    13分前
  • 真好奇頂流愛豆談戀愛 照片真會那麼不小心的輕易外流嗎 而且Jennie有那麼愛自拍還上傳嗎🧐
    28分前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾嘗試聯繫Jennie，但她不理我！粉絲有本事讓YG和HYBE來抓我啊～
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手