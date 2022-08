V＆Jennie三次同框照爆料者是同一人更表示：曾嘗試聯繫Jennie，但她不理我！粉絲有本事讓YG和HYBE來抓我啊～

防彈少年團V和BLACKPINK Jennie的戀愛緋聞似乎還未結束。

已經連續爆出過3次同框照,被傳正在熱戀中的V和Jennie,無論是兩位當事人還是他們的經紀公司都以沉默應對,吵得全網沸沸揚揚。 而目前韓媒爆料連續爆出他們照片的是同一人A某。

據韓媒《Money Today》獨家報導稱,A某在Telegram上開通了群聊,並在其中發言稱:「給Jennie發過多次短訊,一次都會回復我。我第一次看到照片之後就立即聯絡了他們倆,他們就是大家所想的那兩位,那時我在Twitter上沒有帳號,總之我會證明一切的。」A某到底如何獲得了這些照片呢?他解釋:「Twitter帳號終止前的最後一條留言裡有非常大的提示,當然這個提示只有小部份人看得懂。」不過A某並未透露他為何要曝光這些照片。



有網友問A某是否擔心會被告,A某表示:「如果我做了會被逮捕的事情,就讓YG和HYBE來抓我啊,這兩家公司要想起訴我都不用花費一周的時間。」A某還透露被很多人要求公開照片,「很多粉絲強求我儘快公開照片,不過如果他們看到兩人Kiss或者擁抱的照片的話可能會想了斷自己。兩人的約會其實很普通,然而他們的粉絲群、惡意留言者以及外人之間,讓我有種看第三次大戰的感覺。」最後A某還強調自己只知道V和Jennie談戀愛,其他愛豆的私生活一概不知。



A某於8月23日在Twitter帳戶上公開了V和Jennie的待機室照片,25日又公開了兩人在V家樓梯間的合影,Twitter帳號被終止之後就開通了Telegram帳號,並在28日通過群聊公開了V和Jennie的電梯合影照。



Dating rumors between V and Jennie resurface as this picture was leaked from Jennie's private account, K-Netz seem to be supportive https://t.co/4Q0wfP5GFS#BTS #V #Blackpink #Jennie #방탄소년단 #뷔 #블랙핑크 #제니 pic.twitter.com/2lS4EmHJN7