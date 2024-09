TWICE子瑜为LG棒球队开球，巅峰颜值得美貌令人疯狂！记者也捕捉到球员们看呆的画面～

子瑜的开球造型露出小蛮腰,太太太迷人啦~!讲祝贺词时也好可爱,在现场的人也太幸福了吧...。

近期以solo回归的女团TWICE忙内子瑜,在昨天受邀为LG双子棒球队开球,长卷发搭配设计过的合身球衣,引发了韩网热烈关注。





开球前,子瑜也为双子队献上祝福,这次以新歌〈Run Away〉回归的她,也刷新了自身美貌,每场造型都令人惊艳不已,这一场开球也不例外,S曲线与九头身的完美比例,可以说是找不到任何缺点啊!!!



