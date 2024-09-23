TWICE子瑜为LG棒球队开球，巅峰颜值得美貌令人疯狂！记者也捕捉到球员们看呆的画面～

子瑜的开球造型露出小蛮腰，太太太迷人啦～！讲祝贺词时也好可爱，在现场的人也太幸福了吧...。

近期以solo回归的女团TWICE忙内子瑜，在昨天受邀为LG双子棒球队开球，长卷发搭配设计过的合身球衣，引发了韩网热烈关注。





开球前，子瑜也为双子队献上祝福，这次以新歌〈Run Away〉回归的她，也刷新了自身美貌，每场造型都令人惊艳不已，这一场开球也不例外，S曲线与九头身的完美比例，可以说是找不到任何缺点啊！！！



TZUYU’S HAIR IS ON ITS GAME AGAIN pic.twitter.com/8UV3MzXNbc — gemini thinker(@hochigyuyuyu) September 22, 2024

▼看呆的球员们～XD



ALL EYES ON TZUYU pic.twitter.com/Y7Tb3AbpcO — minaron (@godmitzu) September 22, 2024

▼与球队吉祥人物一起舞蹈挑战（challenge）



大家是不是也忍不住感叹子瑜的美貌了呢？



▼《Music Bank》的舞台已累积177万观看次数：



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