准备了抢票战略，EDAM娱乐职员「李知铜」成功抢到3张IU演唱会门票！入社两年终於可以晋升啦～

准备了抢票战略，EDAM娱乐职员「李知铜」成功抢到3张IU演唱会门票！入社两年终於可以晋升啦～

明星   2022年8月26日   星期五14:02   Yuan   1

（封面图源：YouTube@이지금 [IU Official]截图）

25日，IU 的频道公开职员李知铜（이지동）要抢 IU 演唱会一般预售门票的影片。

李知铜还准备 IU 的照片＆护身符放在电脑旁，并说著：「只要我保持冷静的话，我觉得一定能买得到。」
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]截图）

（延伸阅读：时隔三年再开线下演唱会！IU演唱会一般预售状况：有43万人在线排队，需等待122小时！

在售票前30分钟，李知铜还报告了抢票战略：「我们公司的代表说，如果有职员成功抢到票的话，就让他立即晋升，我也终於有机会摘掉『忙内』这个标签的机会了。」之后开始报告抢票战略，包含：要关闭阻挡视窗、键盘设置成英文、喊三泰民（传说大喊三声李泰民就会有好事发生）等。
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]截图）

正式抢票时，李知铜排在24739位，还一直碎碎念：「明明我点的很快，为什么不是第一呢...？我都按照要求去做了啊！」因为要等待他们，李知铜还生气：「我前面的两万人都在干嘛呢？快选完快走人啊！你们到底在干嘛呢？都已经过了12分钟。」
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]截图）

等待了一阵后，终於看到座位表，一开始李知铜想要选前面的座位，但都没位置了，最后选了后排，结果...结帐失败！后来李知铜还是没有放弃一直寻找空的座位，最后成功买到3张票，李知铜：「我将所有荣誉献给认真准备 PPT 的我，还有李泰民 Xi。」李知铜入社两年，终於可以升职啦 XD
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]截图）

而 IU 将在9月17、18在首尔奥林匹克主竞技场（蚕室奥林匹克主竞技场）举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》，两场演唱会的门票都已经售罄。
（图源：Twitter@_IUofficial）

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