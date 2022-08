禁止专业人士参加《偶像运动大会》XD！kep1er沈小婷国标舞一秒变装惊艳全场：她该坐在评委席上

这位爱豆参加《偶像运动大会》就是犯规啊!

今年的《偶像运动大会》共有5个项目举行,分别是田径(短跑、接力)、射箭、竞技体育、室内5人足球和E SPORTS(电子竞技),kep1er成员沈小婷国参加了标舞的比赛,没想到赛后引来了一轮「她应该坐在评委席上」的评论。

从广大旁听粉丝公开的赛场影片来看,沈小婷穿著小黑裙、戴著帽子、拎著纸袋有力地大步走入场地,身材挺拔笔直,如同黑天鹅一般高贵。 跳起舞来的沈小婷肌肉线条优美,体态优雅,从骨子里透出自信美,是人群中一眼就能看到的存在。 中间还有1秒变装环节,从高贵黑天鹅变为性感辣妹,流苏裙在她身上仿佛活了一般,随著舞姿恣意摇摆,美得让人移不开眼。



the idols at the back with their mouths open THE WHOLE TIME while watching xiaoting



XIAOTING WINS THE GOLD#댄스스포츠_금메달_샤오팅#OurGoldMedalistXiaotingpic.twitter.com/lefaWjpQEz