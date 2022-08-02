禁止专业人士参加《偶像运动大会》XD！kep1er沈小婷国标舞一秒变装惊艳全场：她该坐在评委席上

这位爱豆参加《偶像运动大会》就是犯规啊！

今年的《偶像运动大会》共有5个项目举行，分别是田径（短跑、接力）、射箭、竞技体育、室内5人足球和E SPORTS（电子竞技），kep1er成员沈小婷国参加了标舞的比赛，没想到赛后引来了一轮「她应该坐在评委席上」的评论。

从广大旁听粉丝公开的赛场影片来看，沈小婷穿著小黑裙、戴著帽子、拎著纸袋有力地大步走入场地，身材挺拔笔直，如同黑天鹅一般高贵。 跳起舞来的沈小婷肌肉线条优美，体态优雅，从骨子里透出自信美，是人群中一眼就能看到的存在。 中间还有1秒变装环节，从高贵黑天鹅变为性感辣妹，流苏裙在她身上仿佛活了一般，随著舞姿恣意摇摆，美得让人移不开眼。



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当天的比赛沈小婷获得29.2分，拿下全场最高分（满分30），断层式的表演震惊全场，网友们也纷纷表示：「她来比赛就是犯规」、「降维打击」、「她应该是评委吧」、「禁止专业人士参赛」等。据悉，沈小婷是国标舞选手出身，5年里拿到过50多枚奖牌。



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