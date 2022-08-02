曾为李光洙狼狈一身泥，熬成主PD与成员们互动受好评！崔宝弼确定从《Running Man》下车，智孝不舍发文

以后听不到宝弼吐槽成员们了QQ 这两年很能感受宝弼PD的努力，辛苦了!!!

昨（1）日下午，宋智孝突然在IG发文写道：「亲爱的宝弼！这段时间和我们一起奔跑辛苦了。」搭配的照片里有张布条，上面斗大的写著：「Running Man历代最棒的明星PD！崔宝弼OUT！」



这篇贴文怎么看就是要送别崔宝弼，又因为昨日周一为《Running Man》录制日，因此粉丝与各大韩媒纷纷猜测崔宝弼将从节目下车，最后一集就在昨天录制完毕。昨晚终於有媒体（‎《朝鲜日报》‎）取得官方证实，证实崔宝弼在执导《Running Man》2年又6个月后确定下车。



说崔宝弼是「Running Man历代最棒的明星PD」绝不为过，因为崔宝弼2018年就因「为了叫回李光洙弄得一身狼狈」爆红。当时他还是助理PD，奉命叫回跑进海里的李光洙，整个过程狼狈不已跌了好几次，李光洙只能对著他喊：「宝弼啊！哥对不起你！」这大概是观众们看一次笑一次的历代级画面。



2020年2月崔宝弼正式接任《Running Man》主PD后，因为老是和成员们斗嘴频频制造笑点，互动让观众非常喜爱，又因为有趣新颖的字幕、明目张胆的PPL（置入性行销广告）还有全新的玩法（例如：整集脱口秀、让成员自行规划主题），颇受好评。

▼《Running Man》宝弼PD合辑一更新到第三集，另外还有‎宝弼整光洙合辑







海内外网友得知崔宝弼将离开《Running Man》，纷纷表达不舍：「宝弼PD真的很有趣ㅜㅜ」「字幕请留下ㅠㅠ」「宝弼PD辛苦了」「宝弼PD我们会想你」……

崔宝弼卸任主PD，接下来将由节目上也常常被提及的崔馨仁（另译崔亨茵）PD接手，是《Running Man》开播12年以来首位女PD。



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