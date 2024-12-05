召集全城KPOP粉丝！2024年度音乐盛会「SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU」即将隆重登场澳门！

重磅韩流消息揭晓！由韩国SBS主办结合颁奖典礼和演唱会特色的年度KPOP音乐盛会—「SUPERSOUND FESTIVAL」将於明年1月18日空降澳门。KPOP偶像云集并公开了首轮出席名单！

这次盛会将迎来风靡全球的传奇男团东方神起 TVXQ!，他们以强大的舞台魅力和无与伦比的歌唱实力而闻名; 代表「Girl Crush」的实力唱将女团 MAMAMOO+，以其独特的音乐风格和强劲的现场表演而广受赞誉，将为粉丝们带来视觉与听觉的双重享受；多才多艺的男团BTOB成员徐恩光、李旼赫、任炫植和辛东根（PENIEL）将落力演出，他们的音乐风格多变，无论是情感抒发还是活力四射的舞曲，都能让观众感受到无尽魅力；由韩国、中国和日本成员组成的Kep1er将为观众带来一场有活力，又甜又酷的唱跳表演！更多出席艺人单位将於官方平台陆续发布。



关於SUPERSOUND FESTIVAL

活动结合了颁奖典礼和演唱会的创新形式，超越了传统KPOP大型表演的框架，获得观众、媒体和艺人的一致好评。只有被选为SUPERSOUND强者的艺人才能登上这个舞台，获得最高殊荣和奖项肯定。得奖艺人将通过接力形式进行特别的颁奖典礼和演出，与粉丝进行更近距离的交流。SUPERSOUND FESTIVAL是依据SNS趋势和专辑销售等数据，向精心评选的艺人颁发奖项。因此，SUPERSOUND FESTIVAL不仅是一场演出，更是一场用音乐感动人心的庆典。

今次2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU的主办方是香港特高娱乐及Collaboration Group联合主办。韩国主办单位NineOneNine919的相关人士表示：「SUPERSOUND FESTIVAL希望让艺人和粉丝们能更加自由、舒适地享受演出，舞台设计和空间将成为一大看点。」

敬请密切期待12月初官方公布售票详情！

主办方官方IG平台:＠toptopproductions、＠collaboration_group、＠nineonenine919_corp

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