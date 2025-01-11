【官方声明】沈小婷与中国经纪公司合约结束后回归Kep1er，将以7人完整体制进行活动！

对Kep1er的粉丝们来说，可以让成员们团聚，绝对是最棒的消息了～！

最新消息，人气女团 Kep1er 成员小婷在与中国经纪公司的合约结束后，将回归团体，参与接下来的完整体的活动。

经纪公司WAKEONE和CLAP娱乐表示：「小婷近期与中国经纪公司的专属合约已经到期，并与韩国经纪公司积极讨论未来的活动。」并补充说：「最重要的是，基於她本人的强烈意愿以及经纪公司的积极支持，她将立即以Kep1er成员的身份回归。」



小婷表达了对Kep1er的深厚感情，并迅速回归团队，成为这支最近改组为7人阵容、更为坚实的团体的一部分，将与成员们共同参与每一段旅程。



因此，小婷将於18日出演音乐节「2024 SUPERSOUND FESTIVAL MACAU（澳门）」，并以 Kep1er 完整体的身份亮相。未来，她将继续参与 Kep1er 的活动，同时创造更多机会与中国粉丝见面。



Kep1er去年凭藉第六张迷你专辑《Tipi-tap》，在音乐与风格上展现了更优秀的升级面貌，获得好评。不仅横扫多个音源即时榜单，还拿下国内音乐节目冠军，更成功进入美国 Billboard TOP 200 榜的第147名。



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