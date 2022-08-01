《Running Man》占用残障人士专用车位被全网批评，公开的道歉：错了就是错了，不作任何辩解

SBS招牌综艺《Running Man》就引发的争议真诚致歉。

最新一期播出的《Running Man》里，节目组将多辆车子停在了画有蓝色标志的残障人士专用停车位上，刘在锡坐在车里说话的场景中，镜头也一直捕捉到外部地面的蓝色标志。相关画面引发了不小的争议。 根据「保障残疾人、老人、孕产妇等群体便利设施」的相关法律规定，即使租用了整栋建筑物，也不可随意占用残疾人专用车位。 若车位上没有标记「可占用」的字样的话，无论如何其他车辆都不能停在此区域内。 即使标记了「可占用」，但车辆上并未有残疾人同行的话，也不可随意使用。 要保障残疾人的优先使用权。 若违反相关法律规定，将被处以20万（韩币）以下的罚款。



节目播出后，相关场景就被观众注意并引发了争议，节目组於8月1日上午通过官方发布道歉声明，表示「错了就是错了，不作任何辩解」。 节目组在道歉文里称：「考虑到当天录制环境，我方租用了上岩山岳文化体验中心整个场地，后期察觉节目组车辆停在了残疾人专用车位上。 我方不做任何辩解，完全是我方的失察，向真心喜欢、珍惜《Running Man》的所有观众道歉，此次事件再次让我方意识到了责任，并承诺不会再犯。 」

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