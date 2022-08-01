《Running Man》佔用殘障人士專用車位被全網批評，公開的道歉：錯了就是錯了，不作任何辯解

SBS招牌綜藝《Running Man》就引發的爭議真誠致歉。

最新一期播出的《Running Man》里，節目組將多輛車子停在了畫有藍色標誌的殘障人士專用停車位上，劉在錫坐在車裡說話的場景中，鏡頭也一直捕捉到外部地面的藍色標誌。相關畫面引發了不小的爭議。 根據「保障殘疾人、老人、孕產婦等群體便利設施」的相關法律規定，即使租用了整棟建築物，也不可隨意佔用殘疾人專用車位。 若車位上沒有標記「可佔用」的字樣的話，無論如何其他車輛都不能停在此區域內。 即使標記了「可佔用」，但車輛上並未有殘疾人同行的話，也不可隨意使用。 要保障殘疾人的優先使用權。 若違反相關法律規定，將被處以20萬（韓幣）以下的罰款。



節目播出後，相關場景就被觀眾注意並引發了爭議，節目組於8月1日上午通過官方發佈道歉聲明，表示「錯了就是錯了，不作任何辯解」。 節目組在道歉文里稱：「考慮到當天錄製環境，我方租用了上岩山岳文化體驗中心整個場地，後期察覺節目組車輛停在了殘疾人專用車位上。 我方不做任何辯解，完全是我方的失察，向真心喜歡、珍惜《Running Man》的所有觀眾道歉，此次事件再次讓我方意識到了責任，並承諾不會再犯。 」

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