【有片】《我的出走日记》终映后拍摄情侣画报！金智媛对孙锡久的初印象竟是「恐怖的人」

看来是前几部作品的形象太强烈，金智媛才会觉得孙锡久是「恐怖的人」吧～（笑）

JTBC电视剧《我的出走日记》终映后，被剧迷称为「具美CP」或「崇拜CP」的孙锡久、金智媛，合体拍摄《Marie Claire Korea》情侣画报，令粉丝们又惊又喜。满满的氛围感让众人直呼：「拜托再多合作几部作品吧！」

《Marie Claire Korea》近期公开金智媛采访，谈谈演员的近况。电视剧结束后，她看了些有趣的电影、吃了好吃的东西，享受微小的幸福。平时喜欢通过YouTube看看可爱的狗狗、5分钟食谱。很爱听音乐的金智媛，会随身带著耳机，无线、有线、头戴式等都有。若有压力，她会以「散步」来消除。

提到此次合作的孙锡久，金智媛透露，她将孙锡久储存为「孙锡久前辈」在手机备注里。关於孙锡久的初印象，刚开始觉得他有点恐怖，以为会和先前饰演的角色差不多。但现在看到的孙锡久前辈是，更加温柔和细心，就像「魅力聚宝盆」一样的人。

编辑还给金智媛一个秘密任务，要和孙锡久一起拍摄自拍。金智媛觉得孙锡久是眼力见特别快的人，不太清楚自己会不会完成任务，但还是会努力的。金智媛最后有没有成功呢？请通过影片确认吧！

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