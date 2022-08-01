赠票：韩国首部航空灾难电影——《紧急迫降》香港优先场

大钟奬导演韩在林和《与神同行》重金班底轰动康城影展参展作《紧急迫降》，将与韩国8月4日紧贴上映！想优先看到吗？KSD现在送出电影《紧急迫降》香港优先场给大家，感受真实改编史无前例空中恐怖袭击故事！

详情请参考以下：

送出： 《紧急迫降》香港优先场戏票２０张 (送出给10位，每位可得2张)

优先场时间：8月3日 （星期三）21:10

优先场地点：Premiere Elements (圆方)

活动日期：即日起至8月2日

公布日期：8月2日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

资深警探具仁浩队长（宋康昊 饰）收到一宗飞机恐怖袭击的情报，调查期间却发现疑犯柳镇锡（任时完 饰）早已秘密登机，更惊觉爱妻亦登上了同一航班，使他倍感担忧。柳镇锡於三万尺高空中散播生化病毒，令乘客逐一离奇死亡，虽然被患有飞机恐惧症的暖心爸爸朴在赫（李炳宪 饰）成功制伏，但已无法阻止致命病毒在机上传播。此时，以国土交通部部长金淑姬（全度妍 饰）为首的应变中心迅速成立，可惜各政府部门联手后还是无计可施…… 幸存的150名乘客被困机舱，惨变生化炸弹，同时机上燃料随时耗尽，机上众人生命危在旦夕！到底应该冒险展开救援让飞机迫降，还是要空中击落以遏止病毒传播全球？



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：Edko Films Ltd. 安乐影片

图片: Edko Films Ltd. 安乐影片提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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