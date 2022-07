「脸蛋天才」车银优用黏土制作的本人的脸！网友：「好像比鬼娃恰吉还要吓人、看一次笑一次」

23日,车银优在印度尼西亚举行个人粉丝见面会,通过多样的环节展现各种魅力。

在「确认真相本人登场」的环节中介绍自己的各种 TMI,期间还回顾《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》和《女神降临》等经典场面,获得粉丝们的热烈反响。



此外,车银优还在见面会上还用黏土捏了本人的脸,据悉他是看了《W KOREA》画报做出来的。而...照片一公开让网友们纷纷表示:「怎么看都不适应」、「原来银优也有不行的事情啊」、「车银优为何这样」、「好有幽默感」、「好像比鬼娃恰吉还要吓人」、「下次不要在捏了」、「看一次笑一次」等等。



