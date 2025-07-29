【韩网热门】儿子今天入伍，父母公开的照片（feat.车银优）！网友：儿子会理解爸妈的

7月28日，「国民脸蛋天才」车银优正式入伍。

经纪公司虽未举办任何活动，但车银优的入伍模样依旧被捕捉到。 有同期入伍新兵的父母公开了照片，还附言调侃：「找儿子的过程中车银优就这样闯入了镜头，儿子啊，暂时就对不起啦....」



韩国网友评论：

1. 果然是车银优，连剃平头都帅得有型... 身材也太棒了吧

2. 哈哈哈哈哈哈哈，换作是我也一样

3. 车银优啊ᄏᄏ 你儿子也会理解的ᄏᄏᄏ

4. 儿子应该也能理解ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 儿子看到照片都会问：为什么不拍车银优？

6. 不是唉，这颜值太疯了ᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 对啊，毕竟是车银优

8. 连儿子自己看原图都会先看到车银优吧

9. 军队很重视整齐视觉效果，退训典礼时都让高个站前面、矮个站后面走进来，这样妈妈们才能从远处找到自己儿子，车银优应该也会站在最前面吧ᄏᄏᄏ 他退伍的时候，妈妈们找儿子大概要花更久时间了ᄏᄏᄏ

10. 大家都平安回来吧~但车银优真的太抢眼了ᄏᄏᄏ

11. 儿子应该也会认同ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 不只脸，身材也超抢眼

13. 笑死ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但他真的超帅

14. 脸跟身材都完全不同等级ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 啊啊车车，儿子是儿子，车银优是车银优ᄏᄏᄏᄏ

16. 长得太帅了~儿子让你有眼福了ᄏᄏᄏ 和车银优同一部队也太羡慕了吧

17. 说实话我以前还不懂车银优到底帅哪里，但现在啊我改观了... 真的是帅爆了

18.该不会你不是在找儿子，而是在努力找其他人吧？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

19. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ妈妈... 也难怪啦... 因为是车银优啊...

20.儿子是儿子，车银优是车银优~

21. 妈妈我懂您（笑）

22. 我能懂，我的亲戚跟INFINITE的L同期入伍，结果在训练所照片里只看到L，找不到亲戚

23. 车银优就连男生也只是觉得「哇~神奇耶」，没其他想法，感觉只要能说「我跟车银优一起入伍的」，就是超强的炫耀照素材了ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3845609854

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