IVE 张员瑛、LE SSERAFIM Sakura，争夺《2025 K WORLD DREAM AWARDS》人气奖！

女团 IVE 的张员瑛与 LE SSERAFIM 的 Sakura（宫脇咲良），正为了《2025 K WORLD DREAM AWARDS》（2025 K 世界梦想大奖）的女子 SOLO 人气奖展开激烈角逐。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》组织委员会透过全球最大粉丝平台「덕애드（Duckad）」App，进行反映全球 K-POP 粉丝意见 100% 的人气奖投票。

人气奖共分为男女团体、男女 SOLO 四个组别进行评选，其中张员瑛与 Sakura 正角逐「K WORLD DREAM 女子 SOLO 人气奖」，引发高度关注。

截至 5 日上午，张员瑛以约 22 亿票暂居第一，Sakura 以约 20 亿票紧追在后。紧随其后的还有 UNIS 成员 Kotoko、BABYMONSTER 的 Pharita、歌手 HYNN及 ITZY 的礼志、IVE 的安俞真、歌手洪智允、i-dle的雨琦，以及 BLACKPINK 的 Jennie。

由於距离投票结束尚有一段时间，战况预计将更加激烈。Duckad 自当日起至 7 日止举办「投票券双倍获取活动」，打开了「最后逆转」的可能性。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》将於 8 月 21 日下午在首尔松坡区蚕室室内体育馆举行。

组织委员会此前已公布 BTOB、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、IVE、LE SSERAFIM、tripleS、Young Posse、FIFTY FIFTY、NCT WISH、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NEWBEAT、AHOF 等团体将参与演出。

此外，乐团 LUCY、Xdinary Heroes、QWER、Dragon Pony，以及歌手Paul Kim、姜丹尼尔等人也将为颁奖典礼增添光彩。

《2025 K WORLD DREAM AWARDS》组织委员会同时准备了直播管道，方便无法亲临现场的 K-POP 粉丝观看。日本观众可透过日本 OTT 平台 U-NEXT 收看直播，除日本外的全球 K-POP 粉丝则能透过 Hello Live 观看实况。

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