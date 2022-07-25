「臉蛋天才」車銀優用黏土製作的本人的臉！網友：「好像比鬼娃恰吉還要嚇人、看一次笑一次」

23日，車銀優在印度尼西亞舉行個人粉絲見面會，通過多樣的環節展現各種魅力。
在「確認真相本人登場」的環節中介紹自己的各種 TMI，期間還回顧《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》和《女神降臨》等經典場面，獲得粉絲們的熱烈反響。
此外，車銀優還在見面會上還用黏土捏了本人的臉，據悉他是看了《W KOREA》畫報做出來的。而...照片一公開讓網友們紛紛表示：「怎麼看都不適應」、「原來銀優也有不行的事情啊」、「車銀優為何這樣」、「好有幽默感」、「好像比鬼娃恰吉還要嚇人」、「下次不要在捏了」、「看一次笑一次」等等。
[/INFO] 190313 ASTRO's Cha Eunwoo will be featured in W Korea April 2019 Issue!— HOUSE OF ASTRO (@houseofastro) March 13, 2019
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而車銀優出演的都市恐怖動作電影《分貝》和漫改劇《Island》都已經在日前殺青，在《分貝》飾演飾演年輕有信念的海軍，有著敏銳的聽力；在《Island》則飾演曼哈頓教堂的神父「約翰」，希望可以快點看到新作品啦！
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