车银优今日低调入伍，分享ASTRO & 磪有情送行合照！新专辑及电影下半年陆续公开

ASTRO成员车银优今日正式入伍，为避免引起现场混乱而没有公开露面，只在SNS上PO出好友送行的合照。

车银优今日下午乘车驶入忠清南道论山的陆军训练所，将在接受基础军事训练后进入陆军军乐队，以现役身份履行国防义务。 继昨晚公开大平头照片后，车银优通过X（前Twitter）帐号公开了今日的送行合照，留言道：「致所有在银优的青春第一幕中给予满满爱意的AROHA们：银优说会健康顺利地回来，让我们一起等待重逢的那一天吧。」

照片中，ASTRO队友MJ、JIN JIN、ROCKY、尹产贺以及同公司师妹磪有情围绕在车银优身边，一起为他加油打气。





车银优昨晚在入伍前最后一次更新IG，也是和ASTRO队友MJ、JIN JIN、尹产贺，以及队友文彬的妹妹、Billlie成员文秀雅在一起。





车银优2016年作为ASTRO成员出道，今年3月刚过28周岁生日，5月底宣布获得陆军军乐队录取，今日正式入伍，成为ASTRO继MJ之后第二位服兵役的成员，预计将在2027年1月27日退伍。

面对这段「军白期」里，车银优已经提前准备好大量作品，将陆续公开以慰藉粉丝思念之情。 首先是9月发行的全新个人专辑，车银优已完成MV拍摄并在粉丝见面会上抢先公开了部份新歌。 昨晚直播中，车银优透露新专辑和第一张专辑《ENTITY》的氛围完全不同：「歌曲节奏更快，舞蹈也跳得非常卖力。 第一张专辑是为我的朋友而制作，这次则挑选了我想给大家看到和听到的内容，以及我擅长的东西。」



同时，与姜河那、金英光、姜泳锡、韩善伙合作的电影《第一次飞行》（First Ride）也在今日宣布确定10月上映，讲述四位认识24年的好友首次出国旅行途中展开的无法预测喜剧故事。 与朴恩斌、金海淑、崔代勋、林成宰、孙贤周合作的主演的Netflix超能力动作冒险喜剧《The Wonder Fools》则计划在明年上架。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻