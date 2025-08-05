睽违7年为电影来台！曹政奭直言「对不起粉丝们」～《我和我的僵尸女儿》导演追星成功给偶像打200分！

8月1日上映的电影《我和我的僵尸女儿》，今日主演曹政奭以及导演毕鉴盛共同来台为戏宣传，亲曝拍摄过程幕后趣事。导演本身更是曹政奭演员的粉丝，从音乐剧开始就关注他多年，对於本次曹政奭在片中的演出，导演更是大大表示给他打200分，表现超越原本期待，让曹政奭在一旁害羞笑了起来。

《我和我的僵尸女儿》剧情描述住在首尔的训兽师正桓，某天突然惊觉住处已有血液变种僵尸入侵，连忙带著女儿逃往乡下，但在逃亡过程中女儿也不慎被咬而变成了僵尸，为了避免女儿被政府扑杀，他必须隐藏这个秘密…8月1日在台上映后，曹政奭与导演也立即来台宣传，曹政奭以「有趣的、讨喜的、温暖的」来形容这部作品，导演则是以「惊悚的、好笑的、感动的」来描述。



曹政奭表示拍摄这部作品时的现场相当有趣，想起让全场笑翻的场面，那就不得不说是尹敬浩演员打扮成雷神索尔登场的那一段了，尹演员除了装扮连说话也相当有趣，所以索尔造型引发大笑。而最常NG的其实是猫咪演员「喵呜」，不过爱猫的导演可是从全国类似造型并且有拍摄经验的猫演员中，找出12只相似外型，而因为「喵呜」相当亲人而雀屏中选！曹演员更是大赞「喵呜」很好相处又很乖，还听得懂人话，是一只「I」猫。



谈到剧中最让自己感动的戏码，曹政奭表示应该是自己为了拿女儿的冬衣儿回家的桥段，他想像著女儿恢复正常，并且和他一起跳舞，他还透露这场戏是拍摄初期就拍好的，这场戏让他想到很多，尤其想起自己的女儿，所以这场戏是让他情绪比较激动的部分。另外他则选出结局相当动人的一幕，就是秀雅终於开口叫了爸爸，而他要求女儿咬他的那一段，他自己看了电影后觉得很感动。



导演毕鉴盛也表示从早期透过音乐剧就喜欢曹政奭的演出，而接著更长期都有关注曹演员的影视作品，对於选择曹政奭成为主角，导演说他是不二人选，并且在本片中演出值得打200分，在原本的期待之上。导演更提到曹演员从剧情一开始发现隔壁邻居变成僵尸的时候，短短几秒钟的画面，他却能呈现出又搞笑又害怕的样子，令导演印象深刻，而一开始曹政奭与女儿必须假扮僵尸逃离现场的桥段，也让导演看了几百次还是忍不住笑翻。



最近因为即将迎来第二个孩子而喜上眉梢的曹政奭，被问到与女儿是否也像剧中有著充满回忆的食物？曹政奭说食物倒是没有，但女儿个性也是非常调皮，常常用听不懂的外星语哼著歌曲，他与女儿有著共同的歌曲，是妈妈听不懂的，言谈中流露出女儿傻瓜的表情。在现场曹政奭则善用自己现实中也是爸爸的优势，多多与片中的女儿崔惟理培养默契，在现场时常与她聊天让她放松心情。



对於睽违7年才来台，曹政奭表示对於之前在见面会上曾说过很快会再来跟大家见面，却没能履行，对粉丝们感到抱歉，这次来台的行程又相当短，让他大呼可惜。希望能够再找一个好的时间来与大家见面，也希望大家喜爱本次《我和我的僵尸女儿》。导演则是在一开场就流利中文向大家问候，原来他曾私下来台旅游多次，还许愿去阿里山看日出，并且希望能带曹政奭到夜市走走以及介绍太鲁阁的美景给他。两人更许愿电影票房破亿就带著全剧组来台～

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