新晋国民岳母，「逆天女婿阵容」惊呆全网！郑英珠：安孝燮、车银优、边佑锡都得叫我一声「妈」

郑英珠也太有福气了吧！

在热播韩剧《主妇侦探社Salon de Holmes》中饰演超霸气「女子马东石」的她，最近接受韩媒访问时，不只回顾了戏剧爆红的心得，还顺势「晒家人」，语出惊人表示：「我女婿运也超好！车银优、边佑锡、安孝燮唉~是不是很强？」



这不是嘴炮，是认证。 原来郑英珠在过去的作品中，不断「母爱喷发」演出各路明星的妈妈，久而久之，她的「女婿名单」也越堆越华丽，连她自己都惊叹：「曾经有人说，只要演我女婿就会红！我自己都开始信了。」



这次《主妇侦探社Salon de Holmes》收视开出红盘，最终回收视率达到4.5%，全国平均也有3.6%，成为ENA的又一部「国民好剧」，不只确定 拍第二季，还把「阿珠妈（韩语大妈）复仇联盟」——也就是观众口中的「줌벤져스」（阿姨复仇者）推向巅峰。 谈到这部戏受欢迎的原因，郑英珠笑说：「四个大婶闹出来的搞笑场面，太贴近现实啦！观众应该是边看边点头『我家阿姨也是这样』，才能这么有共鸣吧！」

身为「神队友老公专业户」的她，也感性提到合作的「老公们」：「我到现在还在剧组群组里叫吴大焕『老公』，他也会回我『老婆』喔~他真的最man、最可靠，也最年轻（笑）其他老公们，像郑锡勇、李文植嘛...... 你懂的，画风不太一样。」

不只老公赞，女儿也让她满意到不行。 她点名《背著善宰跑》里的金惠奫是最难忘的「女儿」：「她演戏又拼又拚，为了戏在寒冬跳水、还要演残疾又要演正常角色，我超佩服她的敬业精神，真的是把眼神里的渴望写满脸上。」



最后，郑英珠自豪表示：「我有女儿福，所以才有女婿福啊~」一句话直接笑翻现场。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻