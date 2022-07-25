《柔美的细胞小将2》细胞小将们的五大名场面！第二季令观众们印象深刻的登场剧情回顾～

大家印象最深刻的「细胞小将名场面」是哪一幕呢？欢迎留言分享！

TVING 热门漫改剧《柔美的细胞小将2》在海外拥有相当高的人气讨论度，第二季也终於在上周五播出EP.14的大结局，最后一集更交代了满满的故事，一整季下来也有许多新角色登场，连同细胞小将们也出现了很多的变化。



除了柔美（金高银 饰）的细胞小将们外，连同八笔（朴珍荣 饰）的热情村庄，具雄（安普贤 饰）的回归，以及安主编（全锡浩 饰）的成人细胞将们…，都让第二季的剧情更加丰富。



接下来就分享一下第二季「五大细胞小将的名场面」吧！（因为提及细胞名场面的故事会谈及第二季剧情，建议追完再来看这篇内容哦。）

1．柔美&八笔「舌头细胞」的相遇：两人确定恋爱关系后，在一次约会待在车上时，气氛极佳的迎来交往后的初KISS，两边的舌头细胞也因此相遇共舞。



2．「右手细胞」登陆H2行星：热恋中的柔美&八笔迎来热烈的拥吻和缠绵戏，八笔的身体也如同未知的领域，等待著柔美的细胞小将们探索，右手细胞肩负重任穿上宇航服，探索神秘的H2行星（八笔的臀部），插下旗帜的瞬间也成为了细胞村中历史性的一刻。



3．愤怒魔化的「爱情细胞」爆走，柔美亲临细胞村安抚：在得知八笔因其他女人的告白而动摇时，「爱情细胞」随后便愤怒爆走，甚至因此变成了怪物，为了平息怒火，柔美亲自进入细胞村安抚众人，「爱情细胞」也难过大哭。



4．成人化的安主编细胞登场，柔美的细胞也产生大变化：安主编的成人细胞将登场相信让很多观众印象深刻，那股浓烈的魅力也是相当有趣的转变，每当爱情降临时的反应，外表与内心的冲突实在是太爆笑，也成为了第二季的一大看点。



此外，柔美的作家细胞成为了主细胞，华丽的城堡与服饰展现出地位的提升，连带受到影响的还有口味变换的时尚细胞，爱情失意、事业成功后，吝啬细胞变得更加大方还成为了一颗大树，以及因为八笔称赞柔美留长发也好看，短发细胞被关、长发飘逸细胞受众人吹捧…等等的大幅变化，都让剧情变得更加丰富。



5．最后的在细胞村里的年末颁奖典礼中，回顾帮助过柔美的人，两位前男友（具雄&八笔）都得到了最优秀细胞赏：八笔一直鼓励著柔美的写作之路，柔美能成为作家的主要推手就是他，深信著她能成功；而具雄则是默默支持著柔美，每天早上登陆不同帐号为柔美留言加油，听到柔美笔电掉了就立刻买了新的送她。



大家心目中第二季细胞小将的名场面有在其中吗～？！

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