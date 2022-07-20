南宫珉&安恩真有望合作古装剧《恋人》！神秘悲惨男VS社交圈女王

劳模南宫珉有望出演新剧。

前不久才传出南宫珉投入新剧《千元律师》的拍摄，这部剧还未播出，业界又传出他接到新戏提案的消息，有望出演MBC新电视剧《恋人》，若确定出演的话，这将是他和《黑色太阳》的PD又一次合作。



《恋人》是一部古装戏，以丙子年的朝鲜为背景，讲述了不想结婚的男人邂逅经历了2次婚姻失败，依旧梦想著爱情的女人，两人闪电般坠入爱河的故事。 南宫珉接到的角色是神秘男人「李章贤」一角，他经历了一场无法想像的悲剧，对人生无欲无求，提不起任何兴趣，却在某一天如命运般地迷恋上了一个叫做「柳吉彩」的女人。 得知这一消息的粉丝纷纷表示：「很难想像他演爱情戏」、「专心搞事业的男人要谈恋爱了」、「终於演爱情戏了」、「南宫珉每一个角色都有悲惨过去，太可怜了」等。

而女一号人选则是安恩真，她凭藉《机智医生生活》 中的「秋敏荷医生」一角收获了广大观众的喜爱，这次扮演的「柳吉彩」是士大夫「柳乔延」的二女儿，以过人的美貌和独特的魅力成为了陵郡里（地名）社交圈的女王，她无法忍受一丝丝不舒服，一旦想要拥有某样东西就一定要搞到手。 「柳吉彩」喜欢已经有了未婚妻的「延俊」，却又被神秘的男人「李章贤」所吸引。



南宫珉和安恩真方面都回应表示确实接到了演出提案，正在积极商讨中。

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