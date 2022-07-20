【有片】《非常律师禹英禑》「春日暖阳」的台词太感人！朴恩斌边念边拭泪，河允景也被气氛感染 ㅠㅠ

为「禹律」和「崔律」的友情应援！

ENA热播剧《非常律师禹英禑》第5集有个非常动人的片段：英禑与秀妍在员工餐厅用餐，提到「绰号」的事情。英禑向秀妍表示：「你就像春天的阳光。在法学院时，你都会告诉我教室位置、停课消息、考试范围变动，还会努力阻止同学们嘲笑我、骗我、排挤我。刚刚你还帮我打开瓶盖，又说员工餐厅有海苔饭卷就会通知我，你是很开朗、温暖、善良又温柔的人，所以你是春日暖阳崔秀妍。」字字句句包含真心，令人动容，秀妍本人也热泪盈眶。







而在拍摄这个场景时，饰演「禹英禑」的朴恩斌和饰演「崔秀妍」的河允景也是备受感动。朴恩斌一边念台词，一边拭泪，频频表示：「要哭了」、「我真的要流泪了。」虽然只是彩排，河允景也同样听著、听著，就流下泪水。



而在一旁「蓄势待发」的朱钟赫（饰演权敏宇），似乎没有掌握好「节奏」。在朴恩斌念完这么一长串的台词后，马上就喊了一声：「禹英禑律师」。一旁的导演表示：「不要出现的这么快！！！」惹得众人大笑。朴恩斌也说：「要留有余韵～」

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