南宮珉&安恩真有望合作古裝劇《戀人》！神秘悲慘男VS社交圈女王

勞模南宮珉有望出演新劇。

前不久才傳出南宮珉投入新劇《千元律師》的拍攝，這部劇還未播出，業界又傳出他接到新戲提案的消息，有望出演MBC新電視劇《戀人》，若確定出演的話，這將是他和《黑色太陽》的PD又一次合作。



《戀人》是一部古裝戲，以丙子年的朝鮮為背景，講述了不想結婚的男人邂逅經歷了2次婚姻失敗，依舊夢想著愛情的女人，兩人閃電般墜入愛河的故事。 南宮珉接到的角色是神秘男人「李章賢」一角，他經歷了一場無法想像的悲劇，對人生無欲無求，提不起任何興趣，卻在某一天如命運般地迷戀上了一個叫做「柳吉彩」的女人。 得知這一消息的粉絲紛紛表示：「很難想像他演愛情戲」、「專心搞事業的男人要談戀愛了」、「終於演愛情戲了」、「南宮珉每一個角色都有悲慘過去，太可憐了」等。

而女一號人選則是安恩真，她憑藉《機智醫生生活》 中的「秋敏荷醫生」一角收穫了廣大觀眾的喜愛，這次扮演的「柳吉彩」是士大夫「柳喬延」的二女兒，以過人的美貌和獨特的魅力成為了陵郡裡（地名）社交圈的女王，她無法忍受一絲絲不舒服，一旦想要擁有某樣東西就一定要搞到手。 「柳吉彩」喜歡已經有了未婚妻的「延俊」，卻又被神秘的男人「李章賢」所吸引。



南宮珉和安恩真方面都回應表示確實接到了演出提案，正在積極商討中。

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