那些韩剧里的「自闭症天才」角色！他们的「傻瓜式」演技太赞了

除了《非常律师禹英禑》之外，这些作品也讲过「自闭症天才」。

《非常律师禹英禑》才开播4集就已经收视率爆表，没什么行销却在民众口水式的宣传之下闯出了一片天地，看过的人都夸一句「好看到爆炸」、「强烈推荐」。 女主角禹英禑（朴恩斌 饰）是一名「亚斯伯格症」患者，社恐且对人情世故一窍不通。 但智商高达164，还有过目不忘的技能。 当了律师之后，禹英禑用专业知识和执著替委托人辩护，而他身边的人都会给予许多帮助，为剧集增添许多暖心气围！整部剧没有任何勾心斗角，有的只是低调、柔和的温馨。 而最值得称赞的则是朴恩斌神情、 口吻都演得很自然到位，完全不尴尬，演技再次大受观众肯定！





김밥 속의 햄 바꾸셨습니까?

어 왜

맛이 별로입니다



반찬 투정하는 귀염둥이 아기고래갓기변호사 우영우 볼 사람 ㅠㅠ pic.twitter.com/w3pKU7uyU6 — 소예 (@S0Y82) July 1, 2022

周元也曾演过此类「高阶自闭症」天才，在《良医》中他饰演的朴施温有天才般的感悟和认知能力，通过解决一个个棘手的病症，让观众走入朴施温的世界里，在观众面前的周元不是帅气花美男，而是看起来有点「笨笨」的成人，「傻瓜」式演技可媲美《 七号房的礼物》中的柳承龙。





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When it's cold outside but you have Park Shion to make you feel warm...

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Can't get enough of how beautifully these two actors preserved the warmth of this scene. pic.twitter.com/KKIZZFXw6P — Moon Struck (@mooon_struck) January 9, 2022

童星出身的金香起同样演过自闭症患者，且同样有著异於常人的惊人能力，只需看一眼就知道领带上有276个原点。 电影《证人》里，金香起饰演一起小镇谋杀案里唯一的目击证人智友，但因她患有自闭症，无法与人正常交流，而使得案件无法侦破，律师（郑雨盛 饰）的任务就是让她「开口」，从最开始的戒备到中途两人成为信任的好友，再到信任崩塌，最后又因为信任而打开心结，金香起通过手指动作、瞳孔震动等细腻的演技，将智友的情绪、 感受表现出来，就连自闭儿的语气也模仿地惟妙惟肖，让人不得不惊叹这位19岁的女孩天才般的好演技。





以上的作品其实也是想通过艺术的手法告诉我们，自闭儿并非智慧障碍，更像是是一种特殊个性，他们对生活其实有丰富的感知能力。

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