那些韩剧里的「自闭症天才」角色！他们的「傻瓜式」演技太赞了

除了《非常律师禹英禑》之外,这些作品也讲过「自闭症天才」。

《非常律师禹英禑》才开播4集就已经收视率爆表,没什么行销却在民众口水式的宣传之下闯出了一片天地,看过的人都夸一句「好看到爆炸」、「强烈推荐」。 女主角禹英禑(朴恩斌 饰)是一名「亚斯伯格症」患者,社恐且对人情世故一窍不通。 但智商高达164,还有过目不忘的技能。 当了律师之后,禹英禑用专业知识和执著替委托人辩护,而他身边的人都会给予许多帮助,为剧集增添许多暖心气围!整部剧没有任何勾心斗角,有的只是低调、柔和的温馨。 而最值得称赞的则是朴恩斌神情、 口吻都演得很自然到位,完全不尴尬,演技再次大受观众肯定!





周元也曾演过此类「高阶自闭症」天才,在《良医》中他饰演的朴施温有天才般的感悟和认知能力,通过解决一个个棘手的病症,让观众走入朴施温的世界里,在观众面前的周元不是帅气花美男,而是看起来有点「笨笨」的成人,「傻瓜」式演技可媲美《 七号房的礼物》中的柳承龙。





