那些韓劇裡的「自閉症天才」角色！他們的「傻瓜式」演技太讚了

除了《非常律師禹英禑》之外，這些作品也講過「自閉症天才」。

《非常律師禹英禑》才開播4集就已經收視率爆表，沒什麼行銷卻在民眾口水式的宣傳之下闖出了一片天地，看過的人都誇一句「好看到爆炸」、「強烈推薦」。 女主角禹英禑（朴恩斌 飾）是一名「亞斯伯格症」患者，社恐且對人情世故一竅不通。 但智商高達164，還有過目不忘的技能。 當了律師之後，禹英禑用專業知識和執著替委託人辯護，而他身邊的人都會給予許多幫助，為劇集增添許多暖心氣圍！整部劇沒有任何勾心鬥角，有的只是低調、柔和的溫馨。 而最值得稱讚的則是朴恩斌神情、 口吻都演得很自然到位，完全不尷尬，演技再次大受觀眾肯定！





김밥 속의 햄 바꾸셨습니까?

어 왜

맛이 별로입니다



반찬 투정하는 귀염둥이 아기고래갓기변호사 우영우 볼 사람 ㅠㅠ pic.twitter.com/w3pKU7uyU6 — 소예 (@S0Y82) July 1, 2022

周元也曾演過此類「高階自閉症」天才，在《良醫》中他飾演的朴施溫有天才般的感悟和認知能力，通過解決一個個棘手的病症，讓觀眾走入朴施溫的世界裡，在觀眾面前的周元不是帥氣花美男，而是看起來有點「笨笨」的成人，「傻瓜」式演技可媲美《 七號房的禮物》中的柳承龍。





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When it's cold outside but you have Park Shion to make you feel warm...

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Can't get enough of how beautifully these two actors preserved the warmth of this scene. pic.twitter.com/KKIZZFXw6P — Moon Struck (@mooon_struck) January 9, 2022

童星出身的金香起同樣演過自閉症患者，且同樣有著異於常人的驚人能力，只需看一眼就知道領帶上有276個原點。 電影《證人》裡，金香起飾演一起小鎮謀殺案裡唯一的目擊證人智友，但因她患有自閉症，無法與人正常交流，而使得案件無法偵破，律師（鄭雨盛 飾）的任務就是讓她「開口」，從最開始的戒備到中途兩人成為信任的好友，再到信任崩塌，最後又因為信任而打開心結，金香起通過手指動作、瞳孔震動等細膩的演技，將智友的情緒、 感受表現出來，就連自閉兒的語氣也模仿地惟妙惟肖，讓人不得不驚歎這位19歲的女孩天才般的好演技。





以上的作品其實也是想通過藝術的手法告訴我們，自閉兒並非智慧障礙，更像是是一種特殊個性，他們對生活其實有豐富的感知能力。

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