那些韓劇裡的「自閉症天才」角色！他們的「傻瓜式」演技太讚了

除了《非常律師禹英禑》之外,這些作品也講過「自閉症天才」。

《非常律師禹英禑》才開播4集就已經收視率爆表,沒什麼行銷卻在民眾口水式的宣傳之下闖出了一片天地,看過的人都誇一句「好看到爆炸」、「強烈推薦」。 女主角禹英禑(朴恩斌 飾)是一名「亞斯伯格症」患者,社恐且對人情世故一竅不通。 但智商高達164,還有過目不忘的技能。 當了律師之後,禹英禑用專業知識和執著替委託人辯護,而他身邊的人都會給予許多幫助,為劇集增添許多暖心氣圍!整部劇沒有任何勾心鬥角,有的只是低調、柔和的溫馨。 而最值得稱讚的則是朴恩斌神情、 口吻都演得很自然到位,完全不尷尬,演技再次大受觀眾肯定!





周元也曾演過此類「高階自閉症」天才,在《良醫》中他飾演的朴施溫有天才般的感悟和認知能力,通過解決一個個棘手的病症,讓觀眾走入朴施溫的世界裡,在觀眾面前的周元不是帥氣花美男,而是看起來有點「笨笨」的成人,「傻瓜」式演技可媲美《 七號房的禮物》中的柳承龍。





#GoodDoctor #굿닥터#JooWon #주원 #문준원 #moonjunwon #moonchaewon



When it's cold outside but you have Park Shion to make you feel warm...

.

.

.

Can't get enough of how beautifully these two actors preserved the warmth of this scene. pic.twitter.com/KKIZZFXw6P