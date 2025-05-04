周元原来是富三代！家族中餐厅惊曝：连前总统都是常客

日前播出的ENA综艺《崔化精金浩英的好想见到你》中，演员周元以「大胃王世家继承人」之姿登场惊喜，不仅公开隐藏数十年的家族爱店，更揭露祖父竟是韩国餐饮界传奇人物——其经营的中餐厅曾吸引历任总统与政要专程造访，奢华背景令全场惊呼连连！

出身餐饮名门的周元，首度在节目中推荐连海外粉丝都狂推的家族级美味。 他透露该店以「21道小菜盛宴」闻名，摆满整桌的澎湃料理让主持人崔化精直呼：「这是我吃过最惊艳的餐厅！」更幽默自曝与周元的特殊缘分：「当初知道他是那间名店孙子时，内心OS根本是『原来周元是含金汤匙长大的贵公子』！」周元则笑忆童年趣事：「 小时候常赖在柜台求爷爷做中餐，长大后才从姐姐口中惊觉，原来我家当年是总统级别的名店啊。」



节目中，周元与崔化精展现超越血缘的深厚情谊。 两人因合作电视剧《盗贼：七个朝鲜通宝》结缘，周元更爆料母亲是崔化精YouTube频道「Candy」的铁粉，常照著影片推荐购入生活神器，逗得崔化精当场送上惊喜礼物给「元妈」。 而提及家族惊人食量，周元自豪宣称「我们家绝对是大胃王血统」，崔化精加码揭露其祖父为「韩国餐饮界第一代开拓者」，连前总统都曾是座上宾。



周元也首度公开与BIGBANG的幕后故事，回忆担任「白骨部队」教官时训练G-Dragon的趣事：「他原本走路超有嘻哈swag，后来硬是被练成标准军姿『刀角』！」此外，他分享以「弘济洞火灾」为灵感的新片《烈火救援》（《消防官》）拍摄秘辛，为呈现消防员的真挚情感，坚持在真实火场中演出，甚至拒绝替身，敬业精神令人动容。



谈及演艺生涯转折点，周元重提凭《龙八夷》夺演技大赏的过往。 他坦言当时因疯狂行程濒临崩溃，但想起奶奶生前叮嘱「要拍出让我骄傲的作品」，咬牙撑到最后。 节目尾声更感性告白：「得奖时说『奶奶是我的监视员』，如今她虽不在了，这份心意永远不变。」

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