《黑话律师》再曝新剧照！李钟硕：「平凡律师变成天才骗子的设定非常有意思，这是个充满血汗泪的角色」

再稍微等等～终於又可以看到李钟硕活跃於小萤幕啦！

预计於本月（7月）29日接档《医法刑事》的MBC新金土剧（周五、六播出）《黑话律师》，由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，描述胜率只有10%的三流律师「朴昌浩」，偶然负责一桩杀人案后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」。为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。



作为李钟硕退伍后首部回归小萤幕的作品，观众们都非常期待。李钟硕曾和吴忠焕导演合作过《当你沉睡时》，所以和导演的关系非常好、彼此互相信赖。导演向他提出合作邀约：「像之前一样有趣地工作吧」，李钟硕深思熟虑后决定出演。



李钟硕提到，「朴昌浩」从平凡律师到天才骗子这个设定，非常有意思。为了生存下来而往返於善、恶之间，可以展现全新样貌。



李钟硕更表示，用一话概括，朴昌浩就是充满血汗的角色。第一次看到剧本时，觉得他平凡又可怜，一夜之间沦为阶下囚，看到备受折磨的昌浩感到惋惜、很想为他应援。但现在看到朴昌浩，会觉得他是「强大」的角色，希望观众们可以亲自收看电视剧，确认何谓「强大」的意思。

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