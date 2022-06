这组合太强！朴叙俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，现场教Tom Sachs和曹世镐跳舞

这几天好多明星都去看了Tom Sachs的个展!还有J-Hope、黄旼炫、SEVENTEEN JUN、TXT休宁凯等担任解说,真的星光熠熠~

美国当代艺术家Tom Sachs近日来到韩国办展,不少明星都前来捧场。Tom Sachs本人昨日在IG Story更新一张合照,朴叙俊、崔宇植、GD、李清娥、雪炫、郑有美、柳俊烈等多位知名艺人均到场:



日本音乐人Taihei Kirioka也在IG Story发布一张晚宴结束后的合照,GD在前方背对镜头,J-Hope在画面左侧举手比V字:



GD教Tom Sachs和曹世镐跳舞,Tom Sachs和曹世镐比赛做伏地挺身,现场气氛相当热闹。 不少网友对这个组合感到意外:「曹世镐为什么在那里? 」



[25.06.2022] Lee Youngsang @ dcmr_'s IG story update with #GDRAGON and Tom Sachs @ tomsachs at Nikecraft dinner in Seoul



