这组合太强！朴叙俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，现场教Tom Sachs和曹世镐跳舞

这几天好多明星都去看了Tom Sachs的个展！还有J-Hope、黄旼炫、SEVENTEEN JUN、TXT休宁凯等担任解说，真的星光熠熠~

美国当代艺术家Tom Sachs近日来到韩国办展，不少明星都前来捧场。Tom Sachs本人昨日在IG Story更新一张合照，朴叙俊、崔宇植、GD、李清娥、雪炫、郑有美、柳俊烈等多位知名艺人均到场：



日本音乐人Taihei Kirioka也在IG Story发布一张晚宴结束后的合照，GD在前方背对镜头，J-Hope在画面左侧举手比V字：



GD教Tom Sachs和曹世镐跳舞，Tom Sachs和曹世镐比赛做伏地挺身，现场气氛相当热闹。 不少网友对这个组合感到意外：「曹世镐为什么在那里？ 」



[25.06.2022] Lee Youngsang @ dcmr_'s IG story update with #GDRAGON and Tom Sachs @ tomsachs at Nikecraft dinner in Seoul



pic.twitter.com/wj6NkWy6nO — Liza Hasanova (@lizahasanova) June 25, 2022

这之前已有多位艺人分享了看展认证照片。 Tom Sachs本次同时在3个场地办展，其中GD在21日造访Thaddaeus Ropac画廊、23日参观善宰艺术中心。



防弹少年团J-Hope和SUGA在23日造访位於HYBE INSIGHT的展览，J-Hope还与NU'EST黄旼炫、fromis_9赛纶、SEVENTEEN JUN、TXT 休宁凯、ENHYPEN NI-KI一起录制了韩、中、英、日文解说。



Tom Sachs创作了许多大型雕塑和拼装（Bricolage）作品，与某品牌合作的联名运动鞋受到GD和朴叙俊等韩星喜爱，因而在韩国知名度大增。

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