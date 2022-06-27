这组合太强！朴叙俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，现场教Tom Sachs和曹世镐跳舞

这组合太强！朴叙俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，现场教Tom Sachs和曹世镐跳舞

明星   2022年6月27日   星期一15:02   Sani  

（封面图源：IG@tomsachs）

这几天好多明星都去看了Tom Sachs的个展！还有J-Hope、黄旼炫、SEVENTEEN JUN、TXT休宁凯等担任解说，真的星光熠熠~

美国当代艺术家Tom Sachs近日来到韩国办展，不少明星都前来捧场。Tom Sachs本人昨日在IG Story更新一张合照，朴叙俊、崔宇植、GD、李清娥、雪炫、郑有美、柳俊烈等多位知名艺人均到场：
（图源：IG@tomsachs）

日本音乐人Taihei Kirioka也在IG Story发布一张晚宴结束后的合照，GD在前方背对镜头，J-Hope在画面左侧举手比V字：
（图源：IG@yessnno）

GD教Tom Sachs和曹世镐跳舞，Tom Sachs和曹世镐比赛做伏地挺身，现场气氛相当热闹。 不少网友对这个组合感到意外：「曹世镐为什么在那里？ 」

这之前已有多位艺人分享了看展认证照片。 Tom Sachs本次同时在3个场地办展，其中GD在21日造访Thaddaeus Ropac画廊、23日参观善宰艺术中心。
（图源：IG@xxxibgdrgn）

防弹少年团J-Hope和SUGA在23日造访位於HYBE INSIGHT的展览，J-Hope还与NU'EST黄旼炫、fromis_9赛纶、SEVENTEEN JUN、TXT 休宁凯、ENHYPEN NI-KI一起录制了韩、中、英、日文解说。

Tom Sachs创作了许多大型雕塑和拼装（Bricolage）作品，与某品牌合作的联名运动鞋受到GD和朴叙俊等韩星喜爱，因而在韩国知名度大增。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 这组合太强！朴叙俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，现场教Tom Sachs和曹世镐跳舞
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手