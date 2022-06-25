7月27日上映《外星+人》导演崔东勋苦等病中的金宇彬复工、一上戏却马上要他吊钢丝！金泰梨二度合作柳俊烈

由《神偷大劫案》、《暗杀》缔造双千万观影人次票房记录大导崔东勋睽违七年、斥资超过400亿韩元、费时13个月打造的《外星+人》，集结《信徒》柳俊烈、《我们的蓝调时光》金宇彬、《二十五，二十一》(TV)金泰梨、《雨你再次相遇》苏志燮、《天空之城》廉晶雅、《极速引爆》赵佑镇、《鸡不可失》李荷妮、《极速快递》金义城、《德鲁纳酒店》、辛正根、《寄生上流》李是勋等华丽卡司，将为观众带来一场前所未见的奇幻盛宴！

《外星+人》故事叙述2022年的现在，卡德（金宇彬 饰）与森德住在地球，管理被关在人类体内的外星人囚犯。某日，首尔上空出现了太空船，刑警文道锡（苏志燮 饰）目睹到奇特的景象……另一方面，在630年前的高丽时代，不像样的道士无勒（柳俊烈 饰），和能发射雷电的女子以安（金泰梨 饰），为了夺取有著巨额赏金的神剑，互相欺骗对方。而寻找神剑秘密的两位神仙黑雪（廉晶雅 饰）和青云（赵佑镇 饰），以及戴著面具的慈藏（金义城 饰），都一同加入这场神剑争夺战，太空船也从深谷中绽放光芒浮起来了……2022年，追捕被关在人体内的外星人囚犯的他们；1390年高丽末期，争夺传说中的神剑的道士们……时间之门开启，一切开始转变！



崔东勋导演透露筹备本作的出发点，他表示：「从小只要我一想到外星人的存在，内心就充满期待和恐惧，小时候那曾带给我很有趣的想像力，长大后思考该如何实现这个想像力拍成电影。」异想天开的题材也让演员们当初收到剧本时，感到新奇不已，柳俊烈就透露起初读剧本时，心想这到底是什么故事，一头雾水。金宇彬也说：「在读《外星+人》剧本时，心想：『咦？这怎么会在这里出现？』脑中浮现了问号。」金泰梨也深有同感地说：「再读一次剧本时就觉得很有趣，我在选择出演作品时，最重视的一点就是要有趣，这是最重要的条件。」



过去曾以《请回答1988》、《我只是个计程车司机》、《信徒》等作，展现多彩魅力的柳俊烈，这次在《外星+人》中饰演想获得神剑的新手道士「无勒」一角，他以生疏的才能和刀术，自称是有名的「魔剑神妙」。柳俊烈这次将呈现轻快生动的刀术动作戏，表现出新颖的一面。近期以韩剧《二十五，二十一》再度引起关注的金泰梨，在过去的作品《下女的诱惑》、《1987：黎明到来的那一天》、《小森林》、《阳光先生》、《胜利号》等作展现独特的演技魅力，这次她在《外星+人》中，饰演「以安」一角。这个人物生活在630年前的高丽末年，是名拿著手枪走荡的神秘女子，被称为「发射雷电的姑娘」，为寻找传说中的神剑，她四处游走各方。



继电影《小森林》后，《外星+人》是金泰梨和柳俊烈二度合作的作品，柳俊烈表示：「因为是第二次合作所以默契更好了，我很依赖她，从一开始默契就很好，所以我还问她：『下次要一起合作什么作品？』」对此，金泰梨表示：「虽然俊烈哥说很依赖我，但其实是我比较依赖他！开拍后第一场戏是我们俩出现的场面，我感到很紧张害怕，但一到拍摄现场，因为有柳俊烈前辈在，让我感到比较自在了，后来就很愉快地进行拍摄。虽然还是会紧张，但有俊烈哥在就好像什么事都做得到！」



金宇彬这次在《外星+人》中饰演长时间滞留在地球的「卡德」，负责管理被关在人类体内的外星人囚犯，对於诠释这个角色的重点，金宇彬表示：「为了执行任务，『卡德』一直待在地球，我将重点放在他的言行举止都不会受周遭的人或状况影响，总是能冷静判断一切的部分。并带著不能太兴奋的心情扮演这个角色，心想『卡德』应该身处世上的某处去塑造这个人物。」金宇彬其实在6年前，正准备拍摄崔东勋导演的另一部作品《窃听》，但后来因发现罹癌须接受治疗而暂缓拍摄。崔东勋导演后来也先解散《窃听》团队，决定等待金宇彬复出。而在这期间，崔东勋导演便著手筹备《外星+人》这部作品，他表示：「我在写《外星+人》的剧本时，宇彬休养了一阵子，他跟我说即使是再小的角色他也想参演。其实『卡德』这个角色原本的分量很少，但写著写著就变得愈来愈重要了。宇彬当时跟我说：『我好像无法呈现太帅气的动作戏……』所以我就豪言壮语地跟他说没有动作戏！然而电影开拍后，却马上跟他说：『今天要吊钢丝喔！』随著他身体的恢复状况，动作戏的难度也愈来愈高了！」奇幻动作巨献《外星+人》7月27日在台上映！



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