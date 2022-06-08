梦幻联动！BLACKPINK Lisa和Anne Hathaway罕见同框，Lisa终於掀起了浏海XD

BLACKPINK Lisa和好莱坞女星Anne Hathaway梦幻联动了。

毫无交集的两人却因为某品牌活动同框了，穿的还是同色系服装，这画面又美又和谐！Lisa穿了一条明艳的柠檬黄两件套长裙，上身是摸胸设计，刚好露出纤细锁骨和小蛮腰，下半身则是贴身长裙，展露好身材，颜色更是衬得她明媚又耀眼。 放弃了齐浏海的Lisa还戴上了一看就价格不菲的项炼和手链，显得非常贵气。



众所周知，浏海对Lisa颜值的重要度，她就曾在《认识的哥哥》中提到过如果哪怕只是一片浏海不到位，她也会非常紧张。如果是为了拍广告而要掀起浏海的话，Lisa觉得片酬至少要有100亿才可以。这次活动中没想到Lisa竟让露出了额头，粉丝们都在私下调侃「品牌方一定花了大价钱！」（笑）



而Anne Hathaway当了妈妈之后气质更升华到另一层次，宽松的风衣款长衫搭配搭配同色短裤，虽然没有勾勒出她的丰满好身材，但满钻首饰足以吸睛，低调不失奢华。 坐在一起看秀的两人交谈甚欢。



美女同框完全看不厌！根本看不出Anne Hathaway和Lisa相差了14岁，两人都把氛围感拉满。



[FOTO] Lisa junto a la increible actriz Anne Hathaway en la cena de gala de Bulgari en París.



LISA IN HIGH JEWELRY SHOW#LALISAxBvlgariEden pic.twitter.com/cRe4iQJpGw — BLACKPINK‏ PERÚ (@BLACKPINKPeru) June 6, 2022

Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas and Lisa attend the BVLGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS pic.twitter.com/CptCho2UG0 — updates. (@21metgala) June 6, 2022

LISA with Anne Hathaway! pic.twitter.com/O0dCKe7H7e — pretty savage (@villainpinks) June 6, 2022

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