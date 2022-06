梦幻联动！BLACKPINK Lisa和Anne Hathaway罕见同框，Lisa终於掀起了浏海XD

BLACKPINK Lisa和好莱坞女星Anne Hathaway梦幻联动了。

毫无交集的两人却因为某品牌活动同框了,穿的还是同色系服装,这画面又美又和谐!Lisa穿了一条明艳的柠檬黄两件套长裙,上身是摸胸设计,刚好露出纤细锁骨和小蛮腰,下半身则是贴身长裙,展露好身材,颜色更是衬得她明媚又耀眼。 放弃了齐浏海的Lisa还戴上了一看就价格不菲的项炼和手链,显得非常贵气。



众所周知,浏海对Lisa颜值的重要度,她就曾在《认识的哥哥》中提到过如果哪怕只是一片浏海不到位,她也会非常紧张。如果是为了拍广告而要掀起浏海的话,Lisa觉得片酬至少要有100亿才可以。这次活动中没想到Lisa竟让露出了额头,粉丝们都在私下调侃「品牌方一定花了大价钱!」(笑)



而Anne Hathaway当了妈妈之后气质更升华到另一层次,宽松的风衣款长衫搭配搭配同色短裤,虽然没有勾勒出她的丰满好身材,但满钻首饰足以吸睛,低调不失奢华。 坐在一起看秀的两人交谈甚欢。



美女同框完全看不厌!根本看不出Anne Hathaway和Lisa相差了14岁,两人都把氛围感拉满。



