夢幻聯動！BLACKPINK Lisa和Anne Hathaway罕見同框，Lisa終於掀起了瀏海XD

BLACKPINK Lisa和好萊塢女星Anne Hathaway夢幻聯動了。

毫無交集的兩人卻因為某品牌活動同框了,穿的還是同色系服裝,這畫面又美又和諧!Lisa穿了一條明艷的檸檬黃兩件套長裙,上身是摸胸設計,剛好露出纖細鎖骨和小蠻腰,下半身則是貼身長裙,展露好身材,顏色更是襯得她明媚又耀眼。 放棄了齊瀏海的Lisa還戴上了一看就價格不菲的項鍊和手鏈,顯得非常貴氣。



眾所周知,瀏海對Lisa顏值的重要度,她就曾在《認識的哥哥》中提到過如果哪怕只是一片瀏海不到位,她也會非常緊張。如果是為了拍廣告而要掀起瀏海的話,Lisa覺得片酬至少要有100億才可以。這次活動中沒想到Lisa竟讓露出了額頭,粉絲們都在私下調侃「品牌方一定花了大價錢!」(笑)



而Anne Hathaway當了媽媽之後氣質更昇華到另一層次,寬鬆的風衣款長衫搭配搭配同色短褲,雖然沒有勾勒出她的豐滿好身材,但滿鑽首飾足以吸睛,低調不失奢華。 坐在一起看秀的兩人交談甚歡。



美女同框完全看不厭!根本看不出Anne Hathaway和Lisa相差了14歲,兩人都把氛圍感拉滿。



Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas and Lisa attend the BVLGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS pic.twitter.com/CptCho2UG0