夢幻聯動！BLACKPINK Lisa和Anne Hathaway罕見同框，Lisa終於掀起了瀏海XD

BLACKPINK Lisa和好萊塢女星Anne Hathaway夢幻聯動了。

毫無交集的兩人卻因為某品牌活動同框了，穿的還是同色系服裝，這畫面又美又和諧！Lisa穿了一條明艷的檸檬黃兩件套長裙，上身是摸胸設計，剛好露出纖細鎖骨和小蠻腰，下半身則是貼身長裙，展露好身材，顏色更是襯得她明媚又耀眼。 放棄了齊瀏海的Lisa還戴上了一看就價格不菲的項鍊和手鏈，顯得非常貴氣。



眾所周知，瀏海對Lisa顏值的重要度，她就曾在《認識的哥哥》中提到過如果哪怕只是一片瀏海不到位，她也會非常緊張。如果是為了拍廣告而要掀起瀏海的話，Lisa覺得片酬至少要有100億才可以。這次活動中沒想到Lisa竟讓露出了額頭，粉絲們都在私下調侃「品牌方一定花了大價錢！」（笑）



而Anne Hathaway當了媽媽之後氣質更昇華到另一層次，寬鬆的風衣款長衫搭配搭配同色短褲，雖然沒有勾勒出她的豐滿好身材，但滿鑽首飾足以吸睛，低調不失奢華。 坐在一起看秀的兩人交談甚歡。



美女同框完全看不厭！根本看不出Anne Hathaway和Lisa相差了14歲，兩人都把氛圍感拉滿。



[FOTO] Lisa junto a la increible actriz Anne Hathaway en la cena de gala de Bulgari en París.



LISA IN HIGH JEWELRY SHOW#LALISAxBvlgariEden pic.twitter.com/cRe4iQJpGw — BLACKPINK‏ PERÚ (@BLACKPINKPeru) June 6, 2022

Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas and Lisa attend the BVLGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS pic.twitter.com/CptCho2UG0 — updates. (@21metgala) June 6, 2022

LISA with Anne Hathaway! pic.twitter.com/O0dCKe7H7e — pretty savage (@villainpinks) June 6, 2022

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