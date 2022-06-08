威胁&踹椅子&扔包...《Running Man》金钟国惹争议：太暴力了VS综艺人设而已！

作为《Running Man》里的元老成员和「能力者」，金钟国的武力值不容小觑，而近日他在节目中的表现引发了广大网友的讨论甚至批评。

上周播出的《Running Man》中，金钟国和HAHA、宋智孝组队玩游戏，此时池锡辰队已经拿到了第一，金钟国奋起直追第二名，但刘在锡队却答对了所有题目，让金钟国陷入了危机中。金钟国指出刘在锡队答案说晚了，但其他成员和节目组并未听取他的意见，金钟国带著威胁的口语说：「老实待著。」 刘在锡反驳队员们只是因为答对了题目而欢呼，金钟国却有些不高兴地大声问：「不就是答对了吗，有必要这么大声音欢呼？」 一旁的梁世炯也加入了「口舌之争」，没想到金钟国却抬起了脚......



另一个场景中，正确答案是「人类尊严」，HAHA写成了「人类尊严性」，被判错误，气得金钟国踹了一脚旁边的椅子，表达自己的不满。金钟国还将池锡辰的包包扔得远远的。

此类场景全部展现在了观众们面前，节目播出后引爆网友讨论，部份网友批评道：「金钟国今天好暴力啊，吓到我了」、「强盗人设有些过火了」、「这些暴躁镜头应该全都剪掉」等。 同时也要不少观众维护金钟国，称：「这只是综艺节目而已，所有成员都有人设」、「本来就是要打打闹闹才有趣啊」等。



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