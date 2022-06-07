在《坎城影展》上最后悔的事：镜头拉近、慌张地比了爱心！IU：「这真的是失误，下次要有自信一点」

电影《Broker》（婴儿转运站/孩子转运站）讲述经营洗衣店的相铉（宋康昊 饰），生意清淡且负债累累，他的好兄弟、孤儿出身的东秀（姜栋元 饰），则在管理「婴儿保护舱」的机构工作。

某个下著暴雨的夜晚，他们俩竟偷偷带走其中一个保护舱的男婴，没想到隔天，孩子的母亲素英（IU 饰），却回来寻找儿子宇成的下落。



《Broker》将在8日於韩国（香港：6/23、台湾：6/24）上映，近日演员们也开始跑各种宣传活动，并进行采访。



采访中，IU 提到《坎城影展》的红毯。IU 说：「听说要穿稍微有长度感的礼服才能拍出帅气的照片。我怕这会妨碍其他人的行动，所以抱著礼服到处走，幸好照片拍得很漂亮，很满意，但如果还有机会踏上红地毯，我要穿短礼服。」因为宋康昊连两次都踩到她的礼服，成爲了话题 XD



而《Broker》在《坎城影展》获得12分钟的起立鼓掌，IU 回忆起当时的情况：「宋康昊前辈、是枝裕和导演都是经验者，所以好像很熟悉。姜栋元前辈和李周映姐姐和我一直对视著说『不应该有人结束吗』？」



典礼上，由於镜头突然拉近，IU 还慌张地比了个爱心。IU 也抱怨说道：「从未有过的（把脸）放大的镜头，让我很慌张。虽然是第一次，但是如果能悠闲地做起来像假的，也很不可能。结果留下奇怪的动图，有一个被大家说是『对著镜头比爱心没有自信』的动图。」

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아이유는 "어디서도 받아본 적 없는 줌인에 당황스럽기도 하고. 처음인데 여유롭게 하는 게 가짜같기도 하고 불가능하기도 했다"며 "이상한 짤이 남았다. 하트를 너무 자신없게 하는 짤이 있더라"고 푸념했다.



아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/x84inzkXVS — 쩡 (@jjjeong918) June 7, 2022

她还强调：「这真的是失误！在《坎城影展》中这个是最不怎么样的，不管是做什么都要有自信，如果没有自信还不如不要做，下次做的话要有自信一点，这些都记下来了，想在死之前在试一次。」不过...这动图还蛮可爱的呀～

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이지은은 "아이돌이라 뭐라도 해야할 것 같았다. 제가 하트를 하자마자 주영 언니 쪽으로 카메라가 옮겨갔다. 많이 부끄러웠다. 아니라 다를까 팬분들이 짤을 만드셨다. 가장 후회가 되는 순간이다"라고 덧붙였다.



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0fMz08T4KG — 쩡 (@jjjeong918) June 7, 2022

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